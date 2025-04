САЩ, Италия и Полша осъдиха удара срещу град Суми

Д нешният руски удар срещу украинския град Суми, при който загинаха най-малко 32 души, “излиза извън границите на приличието”, заяви специалния пратеник на САЩ за Украйна Кийт Келог, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.

“Нападението на руските сили срещу граждански цели в Суми излиза извън границите на приличието. Като бивш военен ръководител, знам какво са насочените удари и това е неприемливо”, заяви Келог в “Екс”.

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.