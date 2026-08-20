- Доналд Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран, определяйки предстоящата операция като най-мащабната икономическа атака срещу държава в историята на САЩ.
- Решението идва след провала на преговорите с Техеран. Тръмп заяви, че Иран е имал голяма възможност да постигне споразумение, но не се е възползвал от нея.
- Държавите и компаниите, които подпомагат Иран, също ще бъдат санкционирани - Тръмп предупреди за „огромни икономически последици“ за финансови институции, компании, летища и държавни структури, които предоставят помощ на Техеран.
Trump declares economic war on Iran, promising unprecedented isolation after saying Tehran squandered its chance for a deal and warning that countries keeping economic ties with Iran will face consequences of their own https://t.co/goxrNxzzBJ— TRT World (@trtworld) August 20, 2026
Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера безпрецедентна „икономическа война“ срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици, предаде ДПА.
Тръмп защити споразумението с Иран
„Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“, като добави, че Техеран „не се е възползвал от нея“.
„Затова днес обявявам НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!“, написа Тръмп.
„Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб“, добави той.
Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан
Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят „каквато и да било спасителна помощ на Иран“, сама ще се изправи пред „ОГРОМНИ икономически последици“, написа Тръмп.