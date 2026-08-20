Свят

Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран

Американският президент предупреди държавите и компаниите, които оказват финансова помощ на Техеран, за тежки последици

Обновена преди 3 часа / 20 август 2026, 06:59
Киев осъмна с жертви и разрушения

Киев осъмна с жертви и разрушения
Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“

Иранските медии омаловажиха заплахата на Тръмп за „икономическа война“
Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години

Заплахи, зловещи съобщения и „война“: Гаджето на Хейдън Пенетиър я тормозил от години
„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката

„Ние ще се оправим сами“: Полицай разкри смразяващите последните думи на Тупак в линейката
„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си

„Трудно ѝ беше да движи краката си“: Хейдън Пенетиър е имала сериозни проблеми със здравето преди смъртта си
Майката на Хейдън Пенетиър с първи думи след смъртта ѝ, обвини бившия ѝ приятел

Майката на Хейдън Пенетиър с първи думи след смъртта ѝ, обвини бившия ѝ приятел
Уволнен министър призова за президентски избори в Украйна

Уволнен министър призова за президентски избори в Украйна
Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета

Миронов: Време е да ударим Великобритания с балистична ракета "Орешник"
  • Доналд Тръмп обяви „икономическа война“ срещу Иран, определяйки предстоящата операция като най-мащабната икономическа атака срещу държава в историята на САЩ.
  • Решението идва след провала на преговорите с Техеран. Тръмп заяви, че Иран е имал голяма възможност да постигне споразумение, но не се е възползвал от нея.
  • Държавите и компаниите, които подпомагат Иран, също ще бъдат санкционирани - Тръмп предупреди за „огромни икономически последици“ за финансови институции, компании, летища и държавни структури, които предоставят помощ на Техеран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви вчера безпрецедентна „икономическа война“ срещу Иран на фона на изпадналите в задънена улица преговори с Техеран и предупреди държавите, които подкрепят Иран, че ще понесат икономически последици, предаде ДПА.

Тръмп защити споразумението с Иран

„Никой не е давал на Ислямска република Иран по-голяма възможност от мен да сключи споразумение“, написа Тръмп в своята платформа „Трут Соушъл“, като добави, че Техеран „не се е възползвал от нея“.

„Затова днес обявявам НАЙ-СЪКРУШИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОПЕРАЦИЯ, ПРЕДПРИЕМАНА НЯКОГА СРЕЩУ КОЯТО И ДА БИЛО ДЪРЖАВА!“, написа Тръмп.

„Това ще бъде икономическа война и изолация в безпрецедентен мащаб“, добави той.

Блокада вместо ракети: Планът на Тръмп – триумф или капан

Всяка страна, която позволи на своите финансови институции, компании, летища или държавни структури да предоставят „каквато и да било спасителна помощ на Иран“, сама ще се изправи пред „ОГРОМНИ икономически последици“, написа Тръмп.

Източник: БТА, Любомир Мартинов    
Доналд Тръмп САЩ Иран икономическа война санкции икономически последици Техеран преговори изолация Трут Соушъл
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Тежък удар за българската природа“: Каква отрова уби завърналите се у нас лешояди

„Тежък удар за българската природа“: Каква отрова уби завърналите се у нас лешояди

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

Лично по заповед на Путин: Какво знаем за руския самолет Ил-76, който прелетя над България на път за Сърбия

Самолет се сблъска с полицейски хеликоптер в САЩ, има загинал и двама ранени

Самолет се сблъска с полицейски хеликоптер в САЩ, има загинал и двама ранени

Сандра Бълок проговори за първи път за смъртта на партньора си

Сандра Бълок проговори за първи път за смъртта на партньора си

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

Енергийният пазар се променя: Защо батериите вече стават необходимост

biss.bg
8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

8 изненадващи неща, от които кучето ви може да се страхува

dogsandcats.bg
Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия
Ексклузивно

Руски самолет Ил-76ТД прелетя над България към Сърбия

Преди 13 часа
Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци
Ексклузивно

Вдигат рязко глобите за шофьори, нередовни пътници и пешеходци

Преди 18 часа
Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива
Ексклузивно

Руският вицепремиер: Русия започна да внася горива

Преди 15 часа
Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер
Ексклузивно

Силен вятър обърна пожара край Враца, пратиха хеликоптер

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Краят на един романс: Дакота Джонсън се раздели с младото си гадже

Краят на един романс: Дакота Джонсън се раздели с младото си гадже

Любопитно Преди 7 минути

Актрисата Дакота Джонсън и музикантът Role Model са сложили край на връзката си по-малко от година след първата си съвместна поява. Раздялата идва малко след като певецът включи гласа на звездата в последния си музикален албум

Иво Христов: Предвидени са около 20 млн. евро за „Евровизия“ 2027

Иво Христов: Предвидени са около 20 млн. евро за „Евровизия“ 2027

Свят Преди 7 минути

Средствата ще бъдат насочени към гаранцията за конкурса, инфраструктура, транспорт, настаняване и популяризирането на България

Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили

Проф. Ива Христова с тревожна статистика: България е №1 в Европа по случаи на морбили

България Преди 24 минути

Повече от 60% от заболелите, отчетени като ваксинирани, всъщност не са имали поставена ваксина

Намериха „супер-Земя“ само на 25 светлинни години от нас: Възможен ли е живот там?

Намериха „супер-Земя“ само на 25 светлинни години от нас: Възможен ли е живот там?

Любопитно Преди 33 минути

Астрономи откриха потенциално скалистата екзопланета GJ 3378b в съзвездието Жираф. Разположена в обитаемата зона на своята звезда и получаваща почти колкото Земята светлина, тя се превръща в новата основна цел при търсенето на живот

Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса

Обрат в надпреварата за „Евровизия 2027“ в Бургас: Кукер излиза срещу капибарата и Еврогларуса

България Преди 41 минути

Традицията отвръща на съвременния абсурд - Хижа „Кукер“ лансира древен български символ, за да представи страната ни пред стотици милиони зрители

Проф. Николай Овчаров

Ново откритие на Перперикон: Печат на византийска императрица проговори за тайна кореспонденция

Свят Преди 44 минути

Артефактът е едва петият известен в света и е свързан с периода на цар Иван Асен II

Принц Хари и Меган Маркъл

Хари и Меган вероятно ще продадат имението си в Монтесито заради огромните разходи

Любопитно Преди 52 минути

Въпреки че принц Хари и Меган Маркъл твърдят, че запазват имението си в Калифорния след преместването в Обединеното кралство, астрономическите разходи за поддръжка от над 600 000 долара годишно подхранват слуховете, че то вече се продава зад кулисите

<p>Кървав семеен скандал:&nbsp;Баща нанесе рани с нож по ръцете и гърдите на сина си в Горна Оряховица</p>

Баща нанесе рани с нож по ръцете и гърдите на сина си в Горна Оряховица

България Преди 58 минути

56-годишният мъж е задържан, а срещу него е образувано досъдебно производство за телесна повреда при домашно насилие

На пазара се следят и данните за запасите в САЩ.

Петролът поскъпва за пета поредна сесия

Свят Преди 1 час

Опасенията за доставките от Близкия изток отново държат цените нагоре

Андрей Гюров

Обявяват кандидатурата на Андрей Гюров за президент?

България Преди 1 час

От ДБ очакват Гюров да стане обединяваща фигура на демократичната общност

Завинаги свързани: Джесика Алба и 18-годишната ѝ дъщеря с трогателен жест

Завинаги свързани: Джесика Алба и 18-годишната ѝ дъщеря с трогателен жест

Любопитно Преди 1 час

Актрисата Джесика Алба и нейната 18-годишна дъщеря Онор си направиха съвпадащи татуировки малко преди момичето да замине за колеж в „Йейл“. Жестът символизира специалната връзка между майка и дъщеря в момент на големи промени

ChatGPT пуска реклами в отговорите си в Европа

ChatGPT пуска реклами в отговорите си в Европа

Технологии Преди 1 час

OpenAI обяви, че от следващата седмица в 31 европейски държави ще започне да показва реклами в отговорите на ChatGPT. Това повдигна веднага темата дали потребителите могат да се доверяват на информацията или просто виждат реклами с конкретна цел

свещ

Трагедия в най-опасното състезание в света: 29-годишен пилот загина на остров Ман

Свят Преди 1 час

29-годишният Мауро Понсини загуби живота си след катастрофа още в първата си обиколка на втората квалификационна сесия. Той е 272-рата жертва в историята на най-опасната мотоциклетна надпревара, която се провежда от 1911 година насам

Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

Психотропни вещества като „хранителни добавки“: Баща и син продавали лекарства онлайн за хиляди евро

България Преди 1 час

Част от медикаментите били внасяни от Сърбия, а други били набавяни от България и препродавани с голяма надценка

Война срещу вандализма: БДЖ и МВР пускат нощни патрули за новите влакове след графити в Благоевград

Война срещу вандализма: БДЖ и МВР пускат нощни патрули за новите влакове след графити в Благоевград

България Преди 1 час

Засегнатата от спрей мотриса е извадена от движение за почистване от „Шкода“, докато транспортното министерство настоява за строги наказания

Обиски, оставка и уволнения: Нов корупционен скандал разтърси Украйна

Обиски, оставка и уволнения: Нов корупционен скандал разтърси Украйна

Свят Преди 2 часа

Антикорупционните органи разследват предполагаема схема за пране на милиони долари, а високопоставен кадър на Зеленски подаде оставка

Всичко от днес

От мрежата

11 дръзки породи кучета, които винаги имат последната дума

dogsandcats.bg

Дърпането на въже: забавно или опасно за кучето?

dogsandcats.bg
1

Започва дълъг горещ и пожароопасен цикъл

sinoptik.bg
1

Какви са последиците от горски пожар

sinoptik.bg

Джой Тодорова: Името на сина ми означава „Бог чу“, и тази наша история не мина без трудности

Edna.bg

ТЕСТ: Каква жена ставаш, когато някой наистина ти харесва?

Edna.bg

Никола Цолов: Не очаквах такъв шум за бъдещето ми

Gong.bg

Изправиха пред съда бивш световен шампион, обвинен е в сексуални посегателства над деца

Gong.bg

Намушкаха мъж в Горна Оряховица след семеен скандал, задържаха баща му

Nova.bg

Тежък инцидент в Бургаско: Мъж е с опасност за живота след скок от движещ се трактор, паднал в дере

Nova.bg