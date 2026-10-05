Разкриха защо е арестувана шефката на Клиниката по ревматология в „Св. Георги“

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Н ачалникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив, е сред задържаните при акцията на "Икономическа полиция" и прокуратурата в УМБАЛ "Св. Георги". Още 9 души са заловени, предаде NOVA.

Под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.

От Прокуратурата посочват, че днес е проведена специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването.

Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра – в Пловдив и Карлово във връзка с разследване по горепосоченото деяние. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др.

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията.

Припомняме, че днес униформени влязоха в двете специализирани отделения. Дейността им беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите. Множество документи вече са иззети и се проверяват.

Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са върнати. Чакащите дошли в ранните часове на деня и пътуват от други населени места. По думите им не са получили информация за случващото се.

От УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив излязоха с официална позиция относно проверките днес. Изпълнителен директор на лечебното заведение - проф. д-р Карен Джамбазов – изразява безпокойството си, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето на хората, както и че така се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес.

Ето и цялата позиция (без редакторска намеса):

"Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа".