България

Разкриха защо е арестувана шефката на Клиниката по ревматология в „Св. Георги“

Към настоящия момент във връзка с разследването са задържани 10 лица

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 5 октомври 2026, 14:36
МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект

МОН представи платформа за STEM и изкуствен интелект
Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му

Учени започват мащабни ДНК анализи на останките на цар Самуил и семейството му
Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център

Йотова: Варна ще се превърне в голям технологичен център
МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка

МВР с информация за бомбените заплахи: Имейлите идват от ЕС и Латинска Америка
Все повече млади българи заминават да учат в чужбина

Все повече млади българи заминават да учат в чужбина
На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER

На нивото на световния елит: Представиха новите стипендианти на програмата EXPLORER
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради

Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуираха служители, полиция проверява сгради
Марио Бакалов анализира инфарктния инцидент на борда на Flydubai

Марио Бакалов анализира инфарктния инцидент на борда на Flydubai

Н ачалникът на Клиниката по ревматология в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив проф. д-р Мариела Генева-Попова, която е и декан на Медицинския факултет на МУ - Пловдив, е сред задържаните при акцията на "Икономическа полиция"  и прокуратурата в УМБАЛ "Св. Георги". Още 9 души са заловени, предаде NOVA.

Под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив се извършва разследване по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група за неправомерно получаване на средства от бюджета на НЗОК вследствие на извършени фиктивни хоспитализации.

От Прокуратурата посочват, че днес е проведена специализирана операция на отдел „Икономическа полиция“ при ОД на МВР-Пловдив под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив и съвместно с представители на Министерството на здравеопазването.

Акцията е осъществена в две клиники към пловдивска болница и два медицински центъра – в Пловдив и Карлово във връзка с разследване по горепосоченото деяние. Извършени са общо 40 претърсвания и обиски на различни лица и адреси в Пловдив, Кричим и Карлово. Иззети са веществени доказателства – медицинска документация, компютри и др. 

Акция в пловдивска болница: Разследват предполагаемо източване на средства от НЗОК

Полиция изнесе папки от ревматологията, а акцията продължава и в нефрологията.

Припомняме, че днес униформени влязоха в двете специализирани отделения. Дейността им беше спряна, а пациентите бяха помолени да почакат, докато не завършат дейностите на разследващите. Множество документи вече са иззети и се проверяват. 

Част от пациентите, които е трябвало да бъдат приети тази сутрин, са върнати. Чакащите дошли в ранните часове на деня и пътуват от други населени места. По думите им не са получили информация за случващото се.

От УМБАЛ „Свети Георги” в Пловдив излязоха с официална позиция относно проверките днес. Изпълнителен директор на лечебното заведение - проф. д-р Карен Джамбазов – изразява безпокойството си, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето на хората, както и че така се застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес.

Ето и цялата позиция (без редакторска намеса):

"Във връзка със засиленото полицейско присъствие на територията на База 1 (бул. „Васил Априлов“ № 15), УМБАЛ „Свети Георги“ уведомява, че към настоящия момент в лечебното заведение не е постъпвала информация от компетентните органи относно предмета и обхвата на извършваните проверки. УМБАЛ „Свети Георги“ оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Дълбоко сме обезпокоени, че възникналото напрежение може да постави под риск здравето и спокойствието на хората, застрашава ритъма на лечебно-диагностичния процес, възпрепятства хоспитализации на пациенти и създава допълнително безпокойство у тях и техните близки.

Основен приоритет за нас остават здравето, животът и непрекъснатата медицинска грижа".

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA, Prb.bg    
УМБАЛ Св. Георги Пловдив Източване на НЗОК Фиктивни хоспитализации Полицейска акция Арести Мариела Генева-Попова Икономическа полиция Ревматология Разследване
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Футболист почина по време на мач в Чипровци

Футболист почина по време на мач в Чипровци

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

Почина известният български музикант Ицо Петрофф

Мицкоски се оплака, че България не му отговаря

Мицкоски се оплака, че България не му отговаря

Кремъл отказа коментар дали

Кремъл отказа коментар дали "Лукойл“ е в сделката за Украйна

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Защо котките обичат да се крият

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 1 ден
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Учени откриха „златната среда“ на съня за предпазване от деменция

Любопитно Преди 1 час

Изследване над 4,5 милиона души показва как точният брой часове в леглото, заедно с физическата активност, могат значително да намалят риска от мозъчни заболявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Без пари за черни дни: Близо 60% от българите нямат никакви спестявания

Парите ни Преди 1 час

Едва един от десет би издържал повече от половин година без доход, а инвестират само 8%. При възможност хората избират имоти, злато и земя, показва проучване на „Тренд“

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Научен пробив: Ще използват AI и нанотехнологии в търсенето на извънземен живот

Любопитно Преди 2 часа

Търсенето на извънземен живот отдавна се фокусира върху откриването на „биосигнатури“ – химически следи, оставени от живи организми

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

"Мяра": При избори днес Йотова-Вълчев вземат 46,9%

България Преди 2 часа

Oчакваната изборна активност е от 35,4%

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Граната откъсна ръката на ученик при протест във Франция

Свят Преди 2 часа

Правителството се опитва да отговори на исканията на учениците

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

Почина легендарният треньор по лека атлетика Злати Иванов

България Преди 3 часа

Легендарният специалист Злати Иванов си отиде от този свят на 83-годишна възраст в Сливен

Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц

Прецедент на 400 години: Бившият принц Андрю съди полицията заради ареста му

Свят Преди 3 часа

Опозореният бивш принц е връчил молба за съдебен контрол на полицията в Таймс Вали (TVP) и на Централния наказателен съд „Олд Бейли“, за която се разбира, че оспорва законността на заповедите за претърсване. От полицейските сили разкриха днес, че делото ще започне в четвъртък

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

„Буквално се изпари“: Забавният начин, по който Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената

Любопитно Преди 3 часа

След като участва в цели пет филмови премиери през 2026 година, актрисата Ан Хатауей обяви, че слиза от сцената. Тя публикува забавно видео в социалните мрежи, с което официално постави началото на своята заслужена почивка от светлината на прожекторите

ЕК с тежко признание за младите в Европа

ЕК с тежко признание за младите в Европа

Свят Преди 3 часа

Нито една държава от ЕС не постига целта в областта на четенето или науката

,

Диета срещу депресия: Какво се случва с мозъка, когато спрем чипсовете и полуфабрикатите

Любопитно Преди 3 часа

Проучване показва, че намаляването на пакетираните храни и готовите ястия води до забележимо подобряване на симптомите при хора с депресия

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Крие ли Русия огнище на чума: Дария Шипилова ли е нулевият пациент

Свят Преди 3 часа

Изследовател чупи епруветка. Заразява се от смъртоносното ѝ съдържание. Заобикаля сигурността и умира в обществена болница. След това изпадналото в паника правителство се опитва да го потули, докато се бори да предотврати епидемия. Това се случва. Наистина. В Русия

Йоргос Мазонакис

Обрат около смъртта на Мазонакис: Откриха пропофол в токсикологичните изследвания

Свят Преди 3 часа

Първите токсикологични тестове отчитат наличие на пропофол в организма на Йоргос Мазонакис. Нови свидетелства и текстови съобщения между хипнотерапевта и обвиняемата лекарка разкриват смущаващи подробности около фаталния инцидент

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Дрон удари турски кораб край Румъния, има загинали

Свят Преди 3 часа

Румънските власти следят ситуацията и продължават спасителната операция в района

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Българите купуват по-малко жилища, а собственият дом излиза все по-скъпо

Парите ни Преди 4 часа

Сделките у нас падат с 18,1% за година, а разходите за покупка, ремонт и поддръжка на жилище скачат с 11,7%

,

Искал да се вреже в „Бен Гурион“: Оманският пилот от „Флайдубай“ готвел атентата от години

Свят Преди 4 часа

Оманският пилот Хамам ал Хамами признал пред разследващите, че е започнал работа във „Флайдубай“ с цел да извърши атентат, като планирал да вреже самолета със 170 пътници в летище „Бен Гурион“ край Тел Авив

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Спрете тези храни: 5 продукта, които увеличават риска от деменция

Любопитно Преди 4 часа

Не можем да избегнем остаряването, най-големият рисков фактор за деменция е напредването на възрастта, но това не означава, че сме безсилни да я спрем. Имаме контрол върху редица фактори, които могат да намалят риска или да забавят деменцията. А именно - нашата диета

Всичко от днес

От мрежата

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Новият живот на Хари и Меган в Обединеното кралство: Между идилия и битка за сигурност

Edna.bg

Иванка Тръмп и Джаред Кушнър: Входът към елитния „Бункер на милиардерите“ вече е отворен!

Edna.bg

50% от хората, кандидатствали до момента, са се насочили към динамичния подфонд за втората си пенсия

Nova.bg

Футболист почина по време на мач у нас

Nova.bg