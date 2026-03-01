Свят

Ударите по Иран заплашват да изчерпат запасите от оръжие на САЩ - и да поставят американските войски в риск

Администрацията вече е изразходвала значителни запаси от ракети за противовъздушна отбрана в операциите срещу Иран и неговите прокси-групи

1 март 2026, 11:49
Източник: Reuters

О фициални представители на Пентагона и законодатели от Конгреса все по-често предупреждават, че продължителните удари по Иран могат да изчерпат запасите на американските военни до критична точка и да направят страната по-уязвима, пише Politico.

Генерал Дан Кейни, председател на Обединения щаб на въоръжените сили, е изразил загриженост относно недостига на противоракетни съоръжения от януари, според човек, запознат с разговорите. Но опасенията се засилили през последните седмици, след като Пентагонът извърши най-голямото военновъздушно струпване в Близкия изток от Войната в Ирак насам.

Това следва огромно разширение на военните операции на страната. Президентът Доналд Тръмп често разчитал на Пентагона за осъществяване на външнополитическите си цели, от залавянето на лидера на Венецуела до ликвидирането на предполагаеми трафиканти на наркотици, бомбардировките на хутите в Йемен и ударите по Иран миналата година за обезсилване на ядрената му програма. Много от тези операции изразходвали значителен брой ракети Standard Missile-3, прихващачи Terminal High Altitude Area Defense и ракети Patriot.

Отбранителната индустрия години наред се бори да произвежда критични противовъздушни прихващачи, които защитават от идващи ракети, частично заради сложността и скоростта на производството. Интервюта с шестима настоящи и бивши американски служители и членове на Конгреса подчертаха широко разпространените опасения, че продължителните ирански отговори могат да изчерпат оредяващите американски въздушни защити и да оставят десетки хиляди американски войници в региона без защита срещу ракетните залпове на Техеран.

"Имаме ли достатъчно прихващачи за ответен удар?" казал човекът, запознат с разговорите. "Нямаме ясно формулирана цел. Става ли въпрос за смяна на режима или просто за балистични ракети?"

Американските съюзници вече усещат недостига на прихващачи и батареи за противовъздушна отбрана, включително държави от НАТО, които се опитват да закупят повече системи Patriot, за да ги изпратят в Украйна във войната ѝ срещу Русия.

"Това е основен и постоянен проблем," каза един служител на отбраната, който, като други интервюирани, поиска анонимност, за да обсъди чувствителни въпроси. "Също така това дава аргумент на тези в администрацията, които казват, че трябва да бъдем по-предпазливи с това, което даваме на Украйна."

Обединеният щаб не е отговорил на искане за коментар. Пентагонът обаче отхвърли опасенията относно запасите от оръжие.

"Департаментът на войната разполага с всичко необходимо, за да изпълни всяка мисия на време и място по избор на президента и във всякакъв график," заяви говорителят Шон Пърнел, използвайки предпочитаното от администрацията наименование за Пентагона.

Някои законодатели предупреждават, че удар, особено ако предизвика продължителен конфликт, може да отнеме ресурси от други критични нужди.

"Имаше спешни призиви за реформи в закупуването, но в крайна сметка изглежда, че не можем да удовлетворим всички нужди за отбранителното производство - за Украйна, за нашите партньори в Близкия изток," каза Ричард Блументал (демократ от Конектикът), който аргументира, че отбранителната индустрия не произвежда достатъчно бързо прихващачи Patriot на Lockheed Martin или дългобойни ракети Tomahawk на RTX.

Група законодатели, които настояват прихващачите на ракети от Близкия изток да бъдат пренасочени към Украйна за защита от руски атаки, сега виждат това като по-трудно.

"Може да е проблематично да мислим за преместване на системи Patriot от Близкия изток, защото сега ще трябва да защитаваме нашите посолства, да не говорим за базите," добави той, отбелязвайки, че американските отбранителни производители вече информират европейските съюзници, че нямат капацитет да произведат повече оръжия за помощ на Украйна.

WSJ: Оръжейното "ембарго" на Тръмп идва в най-лошия момент за Украйна

Отбранителният департамент не разкрива детайли за запасите от оръжие по причини за национална сигурност, но анализаторите предупреждават, че американските запаси вече се изчерпват. Центърът за стратегически и международни изследвания във Вашингтон оценява, че САЩ са изстреляли до 20% от прихващачите Standard Missile-3, с които са разполагали през 2025 г., и между 20 и 50% от ракетите Terminal High Altitude Area Defense.

Експертите смятат, че състоянието на въздушния и балистичен ракетен арсенал на Иран и евентуални допълнителни американски удари също могат да повлияят на натоварването на американската противовъздушна отбрана.

"Колко сериозен е проблемът зависи от това колко са изтощени или остават иранците след последния сблъсък и колко координирани и способни ще бъдем да прихванем ракетите преди да излетят," каза Том Карако, директор на Проекта за противоракетна отбрана в мисловния център.

Американските военни, освен боеприпасите за ПВО, също рискуват да прекалят с използването на ракети Tomahawk за наземни удари и други прецизни оръжия, които вероятно ще участват във всяка бъдеща конфронтация с Пекин.

"Трагедия е да изразходваш Tomahawk, когато една гравитационна бомба би свършила работа," каза той, имайки предвид бомба, хвърляна от самолет. "Нужно е внимателно да управляваме и тези ударни боеприпаси за сдържане или водене на война с Китай."

Не всички, участващи в усилията на Вашингтон за увеличаване на производството на боеприпаси, смятат ситуацията за критична. Републиканецът Кен Калвърт (Калифорния), водещият законодател в Камарата на представителите по въпросите на отбраната, омаловажи риска, въпреки че признава, че боеприпасите са оскъдни.

Конгресът, според Калвърт, наскоро разреши на Пентагона да сключва многогодишни договори за боеприпаси, целящи да увеличат производството и да намалят разходите. Производствените линии за ПВО като прихващачите Patriot и системите Terminal High Altitude Area Defense "са настроени и просто трябва да се максимизира, с двойни или тройни смени," каза той.

Калвърт отбеляза, че недостигът не е "тайна", но настоя, че военните имат достатъчно боеприпаси в краткосрочен план. "Не искам нашите противници за секунда да помислят, че нямаме достатъчно ресурси," каза той. "Имаме."

Източник: Politico    
Оръжейни запаси на САЩ Удари по Иран Противовъздушна отбрана Американски войски Близък изток Недостиг на оръжия Военна промишленост Помощ за Украйна Национална сигурност Ракети Patriot
Тръмп: Хаменей, един от най-злите хора, е мъртъв
