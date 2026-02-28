Свят

Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

Той заяви, че „ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия. Тя ще бъде напълно... заличена“.

28 февруари 2026, 10:03
Израел удари Иран в "превантивна атака", САЩ се включиха (Следим на живо)
„Върни се, когато си готов за мир“: Година от деня, в който Тръмп и Зеленски взривиха дипломацията
Разрив между Франция и Германия след решението на Урсула фон дер Лайен
Гюров: Министър Христанов откри корупционна практика, застрашаваща страната
Инвитро, бельо и погребални цветя: Невидимата империя на Андрей Бабиш, която контролира живота ни
Русия с извънреден призив за напрежението между Пакистан и Афганистан
Заловиха неправоспособен шофьор с шипове след гонка заради множество нарушения

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

П резидентът  Доналд Тръмп публикува осемминутно видео в своята социална медийна платформа Truth Social и потвърждава, че САЩ участват в атаката срещу Иран.
Във видеото американският държавен глава подчерта, че „многократно се опитвахме да сключим сделка. Опитахме се“.

Той добави, че „ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия. Тя ще бъде напълно... заличена“.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим, една злобна група от много корави, ужасни хора“, каза президентът във видеото. „Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“, каза той в 8-минутното съобщение. „В продължение на 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочена към Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни“, каза той.

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ не са взели „окончателно решение“ дали да ударят Иран, но добави, че „не е доволен“ от позицията им в преговорите по време на ядрените преговори. Тръмп заяви, че Иран „не е готов да ни даде това, което трябва да имаме“, настоявайки, че Иран „не може да има ядрени оръжия“.

На въпрос дали напрежението може да доведе до продължителен конфликт в Близкия изток, Тръмп каза на репортери на предната поляна на Белия дом, че „винаги има риск“. Когато има война, има риск от всичко - както добро, така и лошо“, добави той.

Тръмп заяви във видеото си, че САЩ могат да дадат жертви във военната му операция в Иран.

„Иранският режим се стреми да убива. Животът на смели американски герои може да бъде загубен и може да имаме жертви, това често се случва във война, но не правим това сега. Правим това за бъдещето и това е благородна мисия“, каза президентът. Той каза, че САЩ са „предприели всички възможни стъпки, за да сведат до минимум риска за американския персонал в региона“. Той заяви, че Иран работи за възстановяване на ядрената си програма след бомбардировките на САЩ срещу ядрените му съоръжения през юни.

Президентът прекарва уикенда в частния си клуб в Палм Бийч, Флорида, докато САЩ и Израел извършват удари срещу Иран.

Източник: BBC / БГНЕС    
Доналд Тръмп САЩ Иран Военни операции Ядрени оръжия Близък изток Ракетна индустрия Заплахи Жертви Израел
<p>Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона</p>
Ексклузивно

Скандал, НС привика премиера, той не им вдигна телефона

Преди 1 ден
Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни
Ексклузивно

Огромен скандал с корупция и военни в Украйна за 1,4 млрд. гривни

Преди 1 ден
<p>Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка</p>
Ексклузивно

Прекъснаха показанията на Хилари Клинтън за Епстийн заради изтекла снимка

Преди 1 ден
Мицкоски: Вие сте мекотелото
Ексклузивно

Мицкоски: Вие сте мекотелото

Преди 1 ден
Керемедчиев: Израелските удари слагат край на преговорите между САЩ и Иран

България Преди 21 минути

Очаква се мащабен отговор от Техеран, който може да въвлече американската армия в конфликта

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

Божидар Божанов: Нямаме нищо общо с „Петрохан”, това е пропаганда

България Преди 49 минути

Съпредседателят на ДБ обвини КЕВР и предишното мнозинство за високите сметки за ток и вода

Версията за трагедията в Милано: Ватманът се почувствал зле преди катастрофата

Свят Преди 1 час

Пътници в трамвая разказват, че все едно са били разтърсени от земетресение

Сделка с Пентагона: OpenAI влиза в армията, Тръмп изхвърли Anthropic

Свят Преди 2 часа

Трагедия в Боливия: Военен самолет с банкноти се разби, поне 20 души загинаха

Свят Преди 2 часа

Машината „Херкулес С-130” излезе от пистата и помете автомобили на близка магистрала

Почина музикалната легенда Нийл Седака

Свят Преди 2 часа

Нийл Седака, известен с поредица от хитове през 60-те и 70-те години като „Laughter in the Rain“, е починал на 86-годишна възраст

Мерц: Не виждам смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна

Мерц: Не виждам смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна

Свят Преди 3 часа

По думите му войната на Русия не е насочена само срещу териториалната цялост на Украйна

Честваме Тодоровден! Не обличайте бели дрехи

България Преди 3 часа

Имен ден празнуват всички с имената Тодор, Теодора, Теодор, Тодорка, Божидар, Божидара, и производните

97 дрона над Русия: Пламна петролно съоръжение в Краснодарския край

Свят Преди 3 часа

Учени откриха неподозирана причина за „епидемията“ от късогледство

Учени откриха неподозирана причина за „епидемията“ от късогледство

Любопитно Преди 3 часа

Случаите на миопия, или късогледство, се увеличават бързо по света

Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

Метеоритът „Павел“ падна в България, какво друго се случи на 28 февруари

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво друго се е случило на този ден в историята

Времето в събота: Предимно слънчево, живакът удря 15°

Времето в събота: Предимно слънчево, живакът удря 15°

България Преди 3 часа

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°, в Югозападна България - до 15°, за София - около 11°

Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач

Швеция свали руски дрон край френски самолетоносач

Свят Преди 11 часа

По време на инцидента в шведски води е плавал руският разузнавателен кораб "Жигулевск"

Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Първа масова въздушна тревога в Русия през войната с Украйна

Свят Преди 12 часа

Поне осем от тези региони издават тревога за ракетна опасност за първи път

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Тръмп: Не съм доволен от Иран

Свят Преди 12 часа

Тръмп посочи, че Ислямската държава „не е готова да ни даде това, което трябва да имаме“

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

МВнР призова българите да напуснат Близкия изток

България Преди 13 часа

Българските граждани, които в момента се намират краткосрочно в Близкия изток, да обмислят възможността за напускане

