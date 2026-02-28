Тръмп потвърди: САЩ започнаха военна кампания срещу Иран

"Сега вече сме в открита война": Напрежението между Пакистан и Афганистан ескалира

П резидентът Доналд Тръмп публикува осемминутно видео в своята социална медийна платформа Truth Social и потвърждава, че САЩ участват в атаката срещу Иран.

Във видеото американският държавен глава подчерта, че „многократно се опитвахме да сключим сделка. Опитахме се“.

Той добави, че „ще унищожим ракетите им и ще сринем със земята ракетната им индустрия. Тя ще бъде напълно... заличена“.

„Нашата цел е да защитим американския народ, като елиминираме непосредствените заплахи от иранския режим, една злобна група от много корави, ужасни хора“, каза президентът във видеото. „Неговите заплашителни дейности пряко застрашават Съединените щати, нашите войски, нашите бази в чужбина и нашите съюзници по целия свят“, каза той в 8-минутното съобщение. „В продължение на 47 години иранският режим скандира „Смърт на Америка“ и води безкрайна кампания на кръвопролития и масови убийства, насочена към Съединените щати, нашите войски и невинните хора в много, много страни“, каза той.

#WATCH | US President Donald Trump says, "A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its… pic.twitter.com/EJNaBlYWCm — ANI (@ANI) February 28, 2026

Президентът Доналд Тръмп заяви в петък, че САЩ не са взели „окончателно решение“ дали да ударят Иран, но добави, че „не е доволен“ от позицията им в преговорите по време на ядрените преговори. Тръмп заяви, че Иран „не е готов да ни даде това, което трябва да имаме“, настоявайки, че Иран „не може да има ядрени оръжия“.

На въпрос дали напрежението може да доведе до продължителен конфликт в Близкия изток, Тръмп каза на репортери на предната поляна на Белия дом, че „винаги има риск“. Когато има война, има риск от всичко - както добро, така и лошо“, добави той.

Тръмп заяви във видеото си, че САЩ могат да дадат жертви във военната му операция в Иран.

„Иранският режим се стреми да убива. Животът на смели американски герои може да бъде загубен и може да имаме жертви, това често се случва във война, но не правим това сега. Правим това за бъдещето и това е благородна мисия“, каза президентът. Той каза, че САЩ са „предприели всички възможни стъпки, за да сведат до минимум риска за американския персонал в региона“. Той заяви, че Иран работи за възстановяване на ядрената си програма след бомбардировките на САЩ срещу ядрените му съоръжения през юни.

Президентът прекарва уикенда в частния си клуб в Палм Бийч, Флорида, докато САЩ и Израел извършват удари срещу Иран.