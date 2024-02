Труп е открит в река Темза след атаката с киселина в Лондон

В хода на издирването на заподозрения за химическа атака в Клафъм Абдул Езеди е намерено тяло.

Екипи на морската полиция претърсваха река Темза в Лондон за Езеди, който е заподозрян, че е хвърлил силна алкална течност върху бившата си партньорка и е ранил дъщерите ѝ на три и осем години.

Полицията съобщи, че екипажът на преминаваща лодка е съобщил, че е видял тяло във водата на кея Тауър в понеделник в 16:00 ч.

London police said Tuesday they “strongly believe” they have pulled the body of a man suspected of chemically attacking his former partner and her two young daughters out of the River Thames. https://t.co/gyB9eUYXeF