Шокиращи подробности за заподозрения за атаката с киселина в Лондон

З аподозреният за химическата атака срещу майка и двете ѝ дъщери в Лондон - Абдул Шокур Езеди - е бивш кандидат за убежище, чиято молба е била отхвърлена два пъти, преди да получи право на престой, съобщава Sky News. Мъжът е пристигнал в Обединеното кралство с камион през 2016 г.

Също така той е бил осъден за сексуално престъпление в Нюкасъл през 2018 г. Смята се, че тогава Езеди е получил условна присъда, а през 2020 г. е бил освободен от пробационен надзор. След това през 2021 или 2022 г. му е предоставено убежище.

На Езеди е било разрешено да остане в Обединеното кралство, след като е заявил, че е приел християнството. Той смятал, че животът му ще бъде в опасност, ако се върне в родния си Афганистан. След като свещеник потвърдил, че той е "напълно отдаден" на новата си религия, Езеди получил разрешение да остане.

London Acid Attacker identified as Abdul Shokoor Ezedi.



The attacker threw acid in the faces of 12 people last night in Clapham South, London.



2 children were among the victims- one of them aged 3.



