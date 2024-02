"Химическият инцидент" в Лондон: Нови подробности за заподозрения за атаката с киселина

М ъжът, обвинен в атака с химическо вещество срещу майка и двете ѝ малки деца в южен Лондон, е имал връзка с жената, съобщи роднина на заподозрения пред Sky News.

Близкият роднина също така е заявил, че ако се наложи, сам ще предаде заподозрения на полицията. 35-годишният Абдул Езеди е бил призован от полицията да се предаде сам, след като е избягал след нападение с разяждащо алкално вещество в Клафъм в сряда.

Вече е известно, че дванадесет души са били ранени, включително майка на 31 години и двете ѝ дъщери на три и осем години. И трите остават в болница, като се смята, че нараняванията на майката са "животозастрашаващи".

Снимки от камери за видеонаблюдение, публикувани от полицията в петък, показват Езеди, с обширни наранявания в дясната част на лицето.

"Химически инцидент": 12 ранени след атака с киселина в Лондон (СНИМКИ/ВИДЕО)

Близък роднина на заподозрения е заявил пред Sky News, че са "притеснени за него" и искат да "разберат дали е жив или мъртъв".

"Нараняването му е много тежко и се нуждае от медицинска помощ", казва той и допълва, че планира да пътува от Лондон до Нюкасъл, където се предполага, че живее Езеди, за да се опита да го намери.

"Ще го доведа сам, ако се наложи", добавя той.

Езеди пристига в Обединеното кралство с камион през 2016 г., след като бяга от Афганистан. След два неуспешни опита молбата му за убежище, за да остане в Обединеното кралство, била удовлетворена през 2020 г.

Relative of Clapham chemical attack suspect says wanted man was in relationship with victim



Read more🔗https://t.co/CVI198cTUy