"Химически инцидент": 12 ранени след атака с киселина в Лондон (СНИМКИ/ВИДЕО)

Д ве деца, майка им и петима полицаи са ранени след атака с "разяждащо вещество" в Клафъм, Южен Лондон. Трима граждани, които отишли да помогнат, също са пострадали. От пожарната съобщават, че са били извикани след съобщение за "химически инцидент" и са оказали спешна помощ на жена и двете ѝ деца.

Снимки от мястото на инцидента показват автомобил с отворени врати по средата на пътя. Хеликоптер участва в издирването на отговорното лице.

Инцидентът се е случил малко преди 19:30 ч. на "Лесар Авеню", улица, която минава от южната част на "Клапам Комън".

"Имаше мъж в бяла кола с две деца. Изглеждаше така, сякаш се е опитал да прегази жена. Бяха се скарали. Едното момиче отзад беше опряло ръка на прозореца - вижда се следата върху колата. Той сграбчи едно от двете деца, сграбчи го насила и го блъсна на земята. След това дамата изкрещя "Очите ми! Очите ми! Обадете се в полицията, очите ми! След това го видях да бяга. Всичко беше толкова травмиращо", разказва очевидец, пожелал да остане анонимен, пред Sky News.

Друг свидетел описва как се е опитал да измие химикала от лицето на жената.

"Беше ужасно. Първо един мъж грабна детето си, момиченце на две или три години, от бяла кола. Той я хвърли на земята два пъти! Това беше най-лошото нещо, което някога съм виждал. След това мъжът хвърли нещо по жената. Тя крещеше: "Очите ми! Очите ми! След това изтичах в къщата си, взех бутилка с вода и я залях с вода в очите. Устните ѝ бяха черни. Кожата ѝ изглеждаше изгоряла. След това преследвах мъжа до половината на улицата. Бях обута в чехлите си, така че не стигнах много далеч", казва той пред Sky News.

Партньорката на свидетеля, жена на около 20 години, твърди, че върху нея също са паднали капки от веществото.

"Току-що се върнах от болницата. И двамата бяхме там. Бях и с едно от децата, които той хвърли на земята. Нейната отговорност падна върху мен", казва тя.

По време на инцидента са пострадали общо 12 души, включително майката и двете ѝ деца, както и петима полицейски служители, които са били ранени при реагирането. Три жени - две на около 30 години и една на около 50 години - също са пострадали, когато са се притекли на помощ на жената и двете ѝ деца. Всички те са били изписани от болницата с леки изгаряния. 31-годишната майка, 3-годишната ѝ дъщеря и другата ѝ дъщеря на 8 години остават в болницата. По данни на полицията майката и по-малкото дете може да са получили наранявания, които да променят живота им. Мъж на около 50 години, който също е помогнал, е отказал болнично лечение за леките наранявания, които е получил.

Местните съветници Алисън Инглис-Джоунс и Бен Къртис благодариха на службите за спешна помощ за бързото отцепване на мястото на инцидента и заявиха, че са "напълно невярващи и шокирани от случилото се".

Според полицията заподозреният за химическата атака се казва Абдул Шокур Езеди, от Нюкасъл, и има значителни наранявания в дясната част на лицето. Езеди, за когото се смята, че е на около 35 години, е бил видян за последен път по-рано днес на "Каледониън Роуд" в Северен Лондон, съобщиха полицаи.

Смята се, че в деня на нападението той е пътувал от Нюкасъл и според полицията може да се е върнал обратно. Полицията също така потвърди, че автомобилът, участвал в нападението, е принадлежал на Езеди, а веществото, използвано при нападението, е било алкално.

Според полицаите след инцидента Езеди се е опитал да се измъкне от мястото на инцидента с автомобил, но се е сблъскал с друг автомобил, след което е избягал пеша в посока "Клапам Комън". Полицията твърди, че заподозреният е бил познат на жената и описва нападението като "целенасочено".

"Ако го видите [Езеди], моля ви да не се приближавате до него. Ако го видите, обадете се на 999. Той има значителни наранявания в дясната част на лицето си", заяви главен инспектор Габриел Камерън от столичната полиция. Запитан дали ще бъде заловен, той добави: "Имаме значителен актив в издирването на този човек. Ще го хванем. Убеден съм напълно."

Комисарят на столичната полиция сър Марк Роули по-рано определи инцидента като "ужасен" и заяви, че се провежда "живо издирване".

"Разбираемо е, че това е страшно. За щастие, нападенията с използване на киселина и химикали са изключително редки", каза той пред лондонското радио BBC.

Той също така похвали смелостта на служителите си, които са присъствали на инцидента, както и на свидетелите, които са се намесили.