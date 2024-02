"Химическата атака" в Лондон: Арестуван е мъж по подозрение, че укрива извършителя

М ъж е арестуван по подозрение, че "укрива" заподозрения за химическа атака в "Клафъм", Лондон. 22-годишният мъж е бил арестуван в понеделник сутринта за предполагаемо подпомагане на извършител и е бил освободен под гаранция.

Във видеото можете да научите повече за издирването на нападателя.

Полицията съобщава, че издирването на Абдул Езеди - заподозрения за нападението - се извършва със "значително темпо", като в него участват повече от 100 служители в цяла Великобритания.

Те публикуваха и ново изображение от видеокамери, на което се вижда, че Езеди е бил забелязан за последен път, след като е напуснал метростанция "Тауър Хил" в центъра на Лондон в сряда. На снимката се вижда как той върви по Allhallows Lane, EC3, в 21:47 ч. същата вечер, когато е извършено нападението.

A fresh image of Abdul Ezedi seen in the City at Allhallows Lane, EC3. Many think he is being protected by the people who brought him over, in South London. pic.twitter.com/rxxe0oUCQ4 — David Atherton (@DaveAtherton20) February 6, 2024

Полицията е иззела мобилния телефон на Езеди от автомобила, участвал в инцидента, и в момента го анализира, за да установи връзката между него и жертвата. Въпреки това издирването винаги е по-трудно, когато заподозреният няма мобилен телефон със себе си, казват от полицията.

Те не са сигурни от колко време Езеди познава жената, пострадала при нападението, нито дали са имали връзка, но подчертават, че за тях е жизненоважно да разберат откъде двамата се познават.

Полицията съобщава, че пострадалата жена има "значителни наранявания по лицето" и може да загуби зрението на дясното си око. Тя все още е на успокоителни и в критично, но стабилно състояние.

Полицията е стеснила кръга на използваното вещество до "едно или две алкални вещества" и също така е потвърдила, че Езеди не е баща на децата, които са били ранени при нападението.

При нападението с разяждащо вещество в сряда, 31 януари, в "Клафъм", Лондон, бяха ранени общо 12 души, включително 31-годишната жена и двете ѝ дъщери на три и осем години, които вече са изписани от болницата.

35-годишният Езеди е призован от полицията да се предаде, след като е избягал след нападението.

В рамките на продължаващото национално издирване, в което столичната полиция работи съвместно с Британската транспортна полиция и служители на полицията на Нортумбрия в Нюкасъл, където е живял Езеди, се предлага награда в размер до 20 000 британски лири за информация за Езеди.

Still after 5 days, alleged corrosive attacker Abdul Ezedi, is still on the loose. A reward of £20,000 has been offered.



He travelled from Kings Cross to Tower Hill on the edge of the City. It's speculated he may have found sanctuary in Muslim rich Tower Hamlets. It's less than… pic.twitter.com/hIfmsf22ee — David Atherton (@DaveAtherton20) February 5, 2024

Детективите смятат, че той или е укриван от някого, или е попаднал в опасност, и повтарят, че всеки, който го укрива, ще извърши криминално престъпление. Ако някой укрива заподозрения на един адрес и го храни, издирването може да отнеме няколко седмици, добавят от полицията.

Разследването се води като издирване на убиец или антитерористична операция и са получени повече от 200 обаждания от граждани с потенциални наблюдения, но те вече са отхвърлени.

Полицията съобщава, че заподозреният е пътувал с лондонското метро, използвайки банковата си карта в сряда вечерта, но от сряда насам картата не е използвана.

Няма доказателства, които да сочат, че Езеди е планирал да се укрие, уточняват от полицията.

По-рано в понеделник разследващите публикуваха нови кадри, на които се вижда как в Нюкасъл Езеди пазарува хранителни стоки и се усмихва ден преди предполагаемата химическа атака.