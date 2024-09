“Америка се пързаля по тънък лед”: Републиканците са в шок след покушението срещу Тръмп

П резидентът Джо Байдън заяви, че ще гарантира, че “Сикрет сървис” разполага с “всички ресурси“, за да осигури безопасността на Доналд Тръмп след втория “опит за убийство” срещу него.

Президентът заяви, че е “облекчен“, че Тръмп е “невредим“, след като 58-годишният Райън Уесли Рут беше арестуван във връзка с изстрелите, произведени в близост до мястото, където бившият президент играеше голф на своето игрище Trump International Golf Course в Уест Палм Бийч, Флорида.

Смята се, че стрелецът не е произвел изстрели, а е “причаквал“ Тръмп, когато агент на “Сикрет сървис” е забелязал дуло от пушка, излизаща от периметровата ограда, обграждаща игрището, заяви прокурорът на щата Палм Бийч Дейв Аронбърг пред MSNBC.

Задържан е заподозрян във връзка със стрелбата срещу Тръмп

По-късно бяха намерени скрити в храстите оръжие тип АК-47 с оптически прицел, две раници и устройство GoPro.

В изявление Байдън заяви, че “оценява високо“ работата на “Сикрет сървис”, но каза, че е “наредил на екипа си да продължи да гарантира, че службата разполага с всички необходими ресурси, възможности и защитни мерки, за да осигури постоянната безопасност на бившия президент“.

Това се случва, след като някои се нахвърлиха върху службата, задавайки въпроса как стрелецът е успял да се доближи на около 500 метра от Тръмп - това е второто покушение срещу Тръмп в рамките на девет седмици, след като кандидатът за президент на Републиканската партия беше ранен по време на опит за убийство на митинг през юли.

