200 000 долара за костюм на Джон Траволта

К остюмът, с който Джон Траволта танцува във филма "Треска в събота вечер", се предлага на търг, организиран в Калифорния на 22 и 23 април, предаде АФП.

Костюмът от полиестер в три части е главната атракция на търга на "Джулиънс окшънс" в Бевърли хилс. Предварителната му оценка е около 200 000 долара, но цената може да е много по-висока.

