Предлагат на търг часовници, принадлежали на холивудската легенда Пол Нюман

Д ва ръчни часовника "Ролекс Дейтона", принадлежали на легендарния американски актьор Пол Нюман, ще бъдат предложени на търг през юни, съобщи АФП, позовавайки се на съобщение на аукционната къща "Сотбис".

Очаква се цената на всеки часовник да надвиши един милион щатски долара. Това обаче не би била рекордна цена за ръчен часовник. През 2017 г. аукционна къща "Филипс" продаде "Ролекс Дейтона", принадлежал на Пол Нюман, за 17,8 млн.

NEW YORK - Two Rolexes that carried "sentimental" value for actor Paul Newman will be auctioned as part of a broad collection of the late icon's personal effects, with the timepieces each expected to earn up to $1 million. https://t.co/IiPg4tAbu2 pic.twitter.com/67gygDqJxi