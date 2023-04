"Звезда на Фура": Продават най-големия рубин, който някога е бил предлаган на търг

Н ай-големият рубин, който някога е бил предлаган на търг, ще бъде продаден в Sotheby's в Ню Йорк това лято, като аукционната къща описва скъпоценния камък като "изключително съкровище“, съобщава Daily Mail.

Рубинът носи името Estrela de Fura - "Звезда на Фура“ на португалски.

Открит е през юли 2022 г. в Мозамбик, в мина, управлявана от Fura, базирана в Дубай минна компания.

Largest ever ruby to be auctioned will go under the hammer at Sotheby's for an estimated $30m https://t.co/EYurShjsIy pic.twitter.com/tzBgpZ2liN