Момиченце получи сърцето на 4-годишно момче при първата по рода си трансплантация в Украйна

Н а фона на бушуващата война и постоянната заплаха от руски ракети е била извършена успешна трансплантация на сърце на 6-годишно момиче в Киев, съобщават властите от Института по сърдечни заболявания към Министерството на здравеопазването на Украйна.

Тричасовата операция, дала на момиче сърцето на 4-годишно момче, починало след аневризма.

„Това е първата сърдечна трансплантация в Украйна извършена на толкова малко дете“, казват от института.

Amid the raging war and constant threat of Russian missiles, a successful heart transplant has been performed on a 6-year-old girl in Kyiv, authorities with the Heart Institute of Ukraine’s Ministry of Health announced on Monday. https://t.co/1hSt4ShbYO