Първият човек с трансплантирано лице откри любовта

П ървият човек, на когото успешно е трансплантирано лице и ръка, намери любовта пет години по-късно и разкри, че новото му лице е два пъти по-възрастно от него.

24-годишният Джо ДиМео получава изгаряния от трета степен на 80% от тялото си, а върховете на пръстите му са ампутирани, след като през юли 2018 г. неговият Dodge Challenger катастрофира и избухва в пламъци.

Той претърпява 20 пластични операции и присаждане на кожа. През август 2020 г. той претърпява 23-часова новаторска операция.

Сега той за първи път разкрива подробности за донора на лицето си - 48-годишен мъж, пострадал от инсулт.

И как е намерил любовта с 32-годишната си приятелка Джесика Коби, с която се събират, след като тя му изпраща съобщение в Instagram преди две години, когато прочита за историята му.

Lucky to be alive, Joe DiMeo is the owner of a new face and hands in the first ever double transplant of its kind pic.twitter.com/Tof8c9RYy1 — Reuters (@Reuters) February 4, 2021

Джо разказва как приятелите му са го изоставили след инцидента - но казва, че не му липсват, защото това доказва, че не са били истински приятели.

И как благодарение на продължителната терапия вече може да се вдига от леглото и дори да шофира отново.

Джо казва, че е "невероятно" да бъде по-независим, и разкрива, че негов колега, преживял изгаряния, му е казал, че историята му го е спряла от самоубийство.

Джо, от Ню Джърси, каза: "Не се чувствах странно, че ми дадоха лицето на човек, който е почти два пъти по-възрастен от мен, защото бях напълно готов да започна живота си отново".

"Това съм аз сега и се примирих с това доста бързо", казва Джо.

"Когато бях изгорял, не търсех любовта, но винаги съм била сигурен, че тя ще се случи, защото отвътре съм същият. Нищо не се е променило освен кожата ми", казва още Джо.

"Сега е наистина невероятно просто да получа отново независимост", откровен е ДиМео.

This man is lucky to be alive after he was badly burnt in a car crash, leaving him with life-changing injuries.



Now, two years on Joe Dimeo looks very different.



He's received the world's first successful double hand and face transplant.



Warning: Contains distressing images. pic.twitter.com/pi7OZnmVvU — Channel 5 News (@5_News) February 3, 2021

"След операцията бях като на 0 процента - наистина не можех да правя нищо. Сега се чувствам като на 50 процента. Мога да готвя, да чистя, да пера и да движа телефона си по-добре", споделя мъжът с трансплантирано лице.

"Мога да шофирам отново. Просто карам Subaru Crosstrek на приятелката ми. Все още нямам собствена кола", казва още Джо.

"Наистина не мислех, че мога да мотивирам хората, докато някой не ми написа думите "ти ме спаси от самоубийство".

"Никога не съм мислил, че мога да направя това с моята история и това ме подтикна да я споделям все повече и повече", казва още Джо.

"Няколко хора с изгаряния по кожата ме потърсиха, за да ме попитат как да се справят. Аз просто им казвам да продължат да се държат така, както винаги са се държали", казва ДиМео.

"Така ще разберете кои са истинските ви приятели. По-лесно е да се каже, отколкото да се направи, и аз също винаги го казвам."

Връзката на Джо и Джесика разцъфтява, когато те се сближават заради общата си любов към кучетата от породата бостънски териер - и сега имат общ Бъстър, на шест години, и Къркланд, на седем.

Джесика, медицинска сестра, каза: "Първоначално установихме връзка от разстояние, а след това се преместих от Южна Калифорния, за да бъда по-близо до него, и оттогава е чудесно".

Joe DiMeo, the recipient of the first successful face and double hand transplant says the surgery gave him a second chance.@kristendahlgren has his story. pic.twitter.com/hVOkVm1rBL — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) February 4, 2021

"Той е доста тих човек, така че в началото, когато тепърва се запознаваш с него, той се държи настрана и просто наблюдава обстановката около себе си", казва Джесика за Джо.

"Той е много свестен и с всеки, с когото говори, може да води разговор. Това много ми харесва в него, защото смятам, че някой, който е образован и говори добре, е много привлекателен. Харесва ми, че е нежен, мил и толкова смел", не крие възхищението си Джесика.

"За всичко, през което е преминал, той остава толкова позитивен", казва още влюбената млада дама.

"Обичам Джо отвътре и отвън, защото той е забавен човек, знае какво иска в живота и е много зрял за възрастта си.", казва Джесика.

Инцидентът с Джо се случва, когато той заспива зад волана на път за вкъщи от нощна смяна в лаборатория за тестване на храни, през юли 2018 г. в Хилсайд, Ню Джърси.

Той каза: "Колата ми се отклони от пътя, удари се в бордюр, преобърна се няколко пъти и след това се запали".

"Метална част остърга бордюра, което създаде искра, а след това резервоарът се спука при удара и след това просто се запали".

"Бях изгорял на 80%. Трябваше да ми ампутират върховете на пръстите до второто кокалче, а след това трябваше да ми зашият клепачите, защото бяха изгорели. Беше все едно да гледам от ограда от верижна мрежа".

"Бях готов за трансплантацията, когато ми я предложиха. Не исках да живея по начина, по който живеех."

Налага се екип от 140 хирурзи, медицински сестри и помощен персонал в болницата NYU Langone в Ню Йорк да извърши новаторската операция през август 2020 г. - която преди това е била опитвана само два пъти.

"Моят донор беше 48-годишен жертва на инсулт от Делауеър, който почина два дни преди операцията ми", казва той.

"Това е буквално всичко, което знам, защото лекарите категорично отказаха да ми кажат повече", казва Джо.

"Никога не съм имал контакт със семейството му, нито с приятели, нито с някой, който го е познавал. Дори исках да имам момче или момиче, само за да ускоря процеса. Казах на лекаря си, че предпочитам лице на момиче, само за да не се налага да се бръсна постоянно", разкрива ДиМео.

Joe DiMeo, 24, from New Jersey, pictured with his new girlfriend Jessica Koby, 32. The nurse moved ... https://t.co/obRILsEvC6 via @Femail — marie carroll (@marieca66585944) July 3, 2023

Те свързват кожата, а след това мускулите, сухожилията, нервите и всички малки вени, за да може кръвта да тече към кожата.

"Беше много напрегнато, когато се прибрах. Веднага щом се събудих, при мен веднага се появиха медицински сестри и ерготерапевти", спомня си Джо.

"Беше много трудно. През първите няколко седмици не бях в състояние физически да движа дори пръстите си. Трябваше да ги движат вместо мен, за да може да се изгради мускулната памет. Опитвах се да придобия мускулна памет, като стисках всеки пръст, а след това се преструвах, че вдигам кубчета пяна и се опитвах да хвана бутилка с вода", спомня си младежът.

"Когато хората ме видяха за пръв път, родителите ми бяха щастливи и всички се радваха за мен", казва ДиМео.

"Когато претърпях инцидента, загубих много фалшиви приятели. Беше тъжно да видя как всички мои фалшиви приятели си отиват, но после осъзнаваш кои са истинските ти приятели и ги цениш повече", категоричен е Джо.

"Хората ме гледат, но това не ме притеснява", категоричен е мъжът.

"Висок съм 6,1 см и съм широк, а на всичкото отгоре през повечето време нося къси ръкави, така че се виждат изгорелите ми ръце. Така че нямам нищо против хората да ме гледат, защото и аз бих гледал", казва още Джо.

"Ще приемам лекарства до края на живота си. Приемам по 15 хапчета на ден. Основните три просто предотвратяват отхвърлянето на трансплантациите ми, а останалите са просто електролити, които всички лекарства за трансплантации отнемат".