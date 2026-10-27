Любопитно

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 10:37
Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус
Новороден макак резус   
Източник: iStock/GettyImages

Х ИВ може да утихне, без да напуска тялото. Скрит вътре в имунните клетки, той може да оцелее при лечение и да започне да се мултиплицира отново, когато медикаментите бъдат спрени. Затова изследователите са започнали да се насочват към самите скривалища, използвайки експериментално антитяло, тествано върху бебета маймуни.

Приложено еднократно заедно с ранно антивирусно лечение, то е помогнало за предотвратяване на завръщането на маймунския имунодефицитен вирус (SIV) – роднина на ХИВ – в продължение на месеци след приключване на медикаментозното лечение при някои от животните.

При една от маймуните вирусът е останал незабележим в кръвта по време на четиригодишно проследяване.

Екип, включващ вирусолога Джеси Диър и имунолога Денис Хартиган-О'Конър от Калифорнийския университет в Дейвис, е тествал подход, който не изисква идентифицирането на всяка заразена клетка. В ново проучване, публикувано в Nature Microbiology, те се насочват към по-широка група клетки, носещи повърхностен протеин, наречен C-C хемокинов рецептор тип 5 (CCR5).

ХИВ и SIV могат да използват CCR5, за да навлязат в клетките. Веднъж влезли вътре, те могат да вградят своя генетичен материал в ДНК на клетката и да се запазят там. Заразените клетки, които остават в латентно състояние, без да произвеждат нов вирус, образуват така наречения латентен вирусен резервоар.

Антиретровирусните лекарства, които спират размножаването на ХИВ, контролират инфекцията, но не могат да изчистят вируса от тези клетки. Без вирусни протези, които да ги разкрият, тези клетки са трудни за разпознаване и от имунната система.

Експерименталното антитяло се свързва както с CCR5, така и с CD3 – протеинов комплекс върху имунни клетки, наречени Т-клетки. Това насочва Т-клетките да атакуват клетки, носещи CCR5. Мишените включват както клетки, които биха могли да приютяват вируса, така и клетки, които той би могъл да зарази по-късно.

Значението на намаляването на вирусните резервоари стана ясно и от редки случаи на продължителна ремисия на ХИВ след трансплантация на стволови клетки. Тези трансплантации бяха извършени за лечение на рак. Новият експеримент е тествал дали дадено антитяло може да помогне за намаляване на резервоара.

Изследователите са изложили 25 новородени макаци резус на SIV, като са заразили 20 от тях. Седмица след заразяването животните са започнали антиретровирусно лечение.

Животните са били разпределени на случаен принцип в три групи преди излагането. Едната е получавала само лекарствата. Друга е получавала също и единична доза от експерименталното CCR5/CD3 антитяло. Трета е получавала различно антитяло, насочено към повърхностен протеин на клетките, наречен CD4.

Лечението с антитела е започнало два дни след антивирусните лекарства. Приемането на лекарства е продължило 18 седмици, след което е било спряно, за да се види дали вирусът ще се върне.

При всяко от животните, получаващи само лекарства, вирусът се е появил отново в кръвта в рамките на една седмица. В групата с антитяло, насочено към CD4, при шест от осем животни е имало повторна поява в рамките на седем дни, докато едно е останало без откриваем вирус до края на проследяването.

Някои от получателите на CCR5/CD3 антитялото са останали в ремисия за много по-дълго време.

Четири от тях не са показали никакви признаци на вируса в кръвта си в продължение на повече от три месеца. При две той се е върнал след 97 и 173 дни. Трето животно не е имало повторна поява до края на проследяването след около 29 седмици. При най-дълго проследяваното животно този период е достигнал четири години.

Това продължително отсъствие на откриваем вирус след спирането на медикаментите се описва като ремисия. Само по себе си то не потвърждава, че инфекцията е напълно изчистена.

Екипът е извършил допълнителни тестове при три животни с устойчива ремисия. Две са получили CCR5/CD3 антитялото; едно е получило антитялото, насочено към CD4.

Първо, изследователите временно са намалили CD8 Т-клетките, които могат да помогнат за контрола на вирусните инфекции. Ако тези клетки са подтискали оцеляла инфекция, отслабването на тази защита би могло да и позволи да се завърне. Повторна поява обаче не е настъпила.

Тестовете на тъкани от тези животни не са открили вирусен генетичен материал. Опитите да се възстанови инфекциозен вирус от клетките на техните лимфни възли също са се провалили. Взети заедно, констатациите подкрепят значително намаляване на вирусния резервоар.

Въпреки това, една проба от маймуната, проследявана в продължение на четири години, е произвела нищожен сигнал за възможна вирусна РНК. Изследователите не са могли окончателно да изключат замърсяване. Те не са открили съпътстваща вирусна ДНК или завръщане на вируса в кръвта.

Изследването е било малко, а лечението е започнало скоро след заразяването. Екипът е избрал бебета маймуни частично поради факта, че те могат бързо да възстановяват имунните си клетки. Така че не се знае дали подходът би работил по подобен начин при възрастни или при отдавна съществуващи инфекции.

Антитялото се насочва и към незаразени имунни клетки. Животните като цяло са понесели добре лечението, с леки реакции, преминаващи в рамките на часове, но изследователите трябва да проучат евентуалните ефекти върху защитите срещу други инфекции.

„Нашето проучване показва, че таргетирането на клетки, експресиращи CCR5, чрез имунната система на гостоприемника може да бъде изненадващо ефективен път към лекуване на ХИВ, поне за кърмачета, които могат да бъдат лекувани скоро след заразяването“, заключават авторите на проучването.

Подходът все още не е тестван върху хора, така че изследователите все още трябва да установят неговата ефективност и безопасност при хора.

Изследването е публикувано в Nature Microbiology.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Science Alert    
ХИВ SIV експериментално лечение антитяло вирусен резервоар ремисия CCR5 имунология антиретровирусно лечение лекуване на ХИВ
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Кога пускат парното в София?

Кога пускат парното в София?

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

Шефът на Audi застана до Тръмп, в Германия са засрамени от постъпката му

carmarket.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Свят Преди 14 минути

Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 23 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

България Преди 53 минути

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Свят Преди 56 минути

Състоянието на 500-те най-богати е нараснало с над 10% до рекордно равнище, а прагът за влизане в класацията остава €140 млн

Володимир Зеленски

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Свят Преди 1 час

Зеленски трябва да послуша критиците си, не защото са прави за него, а защото почти със сигурност грешат, и неговото оттегляне е единственият експеримент, който може да го докаже

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Свят Преди 1 час

Командващият въоръжените сили Онно Айхелсхайм призова за бързо тестване на нови технологии и извличане на поуки от бойните действия в Украйна

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Любопитно Преди 1 час

Звездата на Барселона Ламин Ямал бе коронясан за носител на наградата "Златната топка" за най-добър футболист под 21 години за 2026 г. Младият талант засенчи конкуренцията не само с футболни умения, но и с екстравагантен тоалет в Лондон

<p>Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа?</p>

Наруши ли Радев Изборния кодекс с коментара си за балотажа от държавната трибуна

Президентски избори Преди 1 час

Анализ на казуса от юридическа гледна точка

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Любопитно Преди 1 час

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

България Преди 2 часа

Двама души остават за лечение в болница, а трима са освободени след преглед. Път I-7 беше затворен за около два часа.

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg