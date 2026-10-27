Любопитно

Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения

Надежда Неменски Надежда Неменски

27 октомври 2026, 11:16
Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство
Източник: iStock/GettyImages

Д ълго смятаната за табу концепция за евгениката се завръща в съвременния свят под нова, комерсиална форма, представяна като въпрос на индивидуален избор. Това развитие повдига дълбоки етични въпроси за границите на генетичната селекция и същността на човешкото съвършенство, които често са вкоренени в дълбоко лични истории.

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения, предлагани от пазара на репродуктивни технологии.

Тази нова парадигма, понякога наричана „либерална евгеника“, поставя в центъра желанието на родителите да осигурят възможно най-добрия старт в живота на своите деца.

Личната история зад големия дебат

За да се разбере сложността на този дебат, е важно да се вникне в човешкото измерение зад него. В материал на The Guardian е представена личната история на човек, роден през 1981 г. и диагностициран на тригодишна възраст със спинална мускулна атрофия (СМА). По онова време, през 80-те години на миналия век, точните механизми на заболяването не са били напълно изяснени, но се е знаело, че е наследствено и прогресиращо.

Разказът описва живота с съзнанието, че с възрастта мускулите отслабват, а не заякват. Според публикацията, на осемгодишна възраст авторът започва да използва инвалидна количка за по-дълги разстояния, а на 18 г. вече рядко ходи извън дома си. Това е преживяване, белязано от страх от бъдещето и постоянни размисли какъв би бил животът без това генетично обусловено състояние.

Този копнеж по „излекуване“ и живот без физически ограничения илюстрира фундаменталното човешко желание за благополучие. Именно този стремеж се превръща в двигател на търсенето на репродуктивни технологии, които обещават да предотвратят подобни съдби. Въпросът обаче е къде се намира границата между превенцията на тежки заболявания и стремежа към създаване на „по-добри“ хора по предварително зададени критерии.

Възходът на комерсиалната генетика

Според анализа, представен в материала, идеята за „най-доброто бебе“ вече не е част от научната фантастика, а се превръща в комерсиална услуга. Технологиите за генетичен скрининг и подбор на ембриони дават на бъдещите родители възможности, които предишни поколения не са имали. Това премества фокуса от лечението на съществуващи болести към превантивното им елиминиране още преди раждането.

Новата форма на евгеника се различава от историческата си предшественичка по това, че не е наложена от държавата, а е резултат от свободния пазар и индивидуалния избор. Именно това я прави по-трудна за критикуване и регулиране. Когато изборът е представен като право на родителя и грижа за бъдещото дете, етичните възражения често биват заглушавани от аргументите за лична автономия и технологичен напредък.

Въпреки това, завръщането на тези идеи, макар и в нова опаковка, отваря отново фундаментални въпроси за социалното неравенство, дефиницията на „нормалност“ и потенциалната стигматизация на хората с увреждания. Дебатът вече не е само за това какво може да направи науката, а за това какво като общество сме готови да приемем.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
евгеника либерална евгеника генетична селекция репродуктивни технологии етични въпроси индивидуален избор спинална мускулна атрофия комерсиална генетика социално неравенство хора с увреждания
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Огромна тапа на „Цариградско шосе“ в София, движението е замръзнало в двете посоки

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Между политиката и войната - в каква посока ще поеме Израел

Кога пускат парното в София?

Кога пускат парното в София?

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Обявиха най-сексапилния мъж на годината

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

Защо сливане на SpaceX и Tesla може да се окаже грешка на Илон Мъск?

biss.bg
Мога ли да заразя котката ми с настинка

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване
Ексклузивно

Граждани нахлуха в телевизия в Белград и прекъснаха предаване

Преди 14 часа
Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян
Ексклузивно

Член на княжеската фамилия в Монако е открит мъртъв, има заподозрян

Преди 15 часа
Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали
Ексклузивно

Огромна нефтена платформа потъна в Атлантика, има изчезнали

Преди 14 часа
Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби
Ексклузивно

Словения ще блокира Сърбия за ЕС ако не предаде архивите на югославските тайни служби

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

До 12 години затвор заплашват младежите, обвинени за палежа на антени на Starlink край София

Свят Преди 13 минути

Заподозрените 19-годишни са задържани в Германия, България очаква екстрадирането им

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Учени разкриха вековна загадка: Прах от египетски мумии лекува вируси

Свят Преди 22 минути

Търговията с египетски мумии е била разпространена практика от Средновековието до началото на XVIII в., като основната им ценност се е криела в техните смолисти и ароматни вещества

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

Борисов прие църковен орден и заговори за духовните ценности и местните избори

България Преди 52 минути

Лидерът на ГЕРБ беше отличен с орден „Св. Димитрий Сливенски“ – I степен и заяви, че ще продължи да подкрепя Българската православна църква. Копирай

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Богатството на най-богатите нидерландци надхвърли €300 млрд.

Свят Преди 55 минути

Състоянието на 500-те най-богати е нараснало с над 10% до рекордно равнище, а прагът за влизане в класацията остава €140 млн

Володимир Зеленски

Защо Зеленски трябва да се оттегли и защо това няма да промени нищо

Свят Преди 1 час

Зеленски трябва да послуша критиците си, не защото са прави за него, а защото почти със сигурност грешат, и неговото оттегляне е единственият експеримент, който може да го докаже

Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Свят Преди 1 час

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Любопитно Преди 1 час

Звездата на Барселона Ламин Ямал бе коронясан за носител на наградата "Златната топка" за най-добър футболист под 21 години за 2026 г. Младият талант засенчи конкуренцията не само с футболни умения, но и с екстравагантен тоалет в Лондон

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Любопитно Преди 1 час

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Любопитно Преди 1 час

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Костадинов обяви „изключителен успех“ за „Възраждане“ и обвини ГЕРБ и ДПС за вота за Гюров

Президентски избори Преди 1 час

Лидерът на „Възраждане“ твърди, че между 70 и 120 хил. гласа от ГЕРБ и още 15–20 хил. от ДПС са отишли за кандидата на балотажа

На тази кадър от видео, предоставен от 34-та отделна бригада на морската пехота на Украйна „Борисфен“ на 30 септември 2026 г., се виждат унищожени автомобили на магистралата от окупирания от Русия град Олешки в Херсонска област, Украйна.

Варят трева, за да оцелеят: Бруталната реалност в Олешки, за който Мелания Тръмп договори примирие

Свят Преди 1 час

От днес в окупирания украински град влиза в сила хуманитарно примирие. На фона на разрухата и глада, цивилните получават „последен шанс“ да избягат преди идването на зимата

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

Петима пострадаха при катастрофа край „Петолъчката“, двама са в болница

България Преди 1 час

Двама души остават за лечение в болница, а трима са освободени след преглед. Път I-7 беше затворен за около два часа.

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

Любопитно Преди 2 часа

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

Новороден макак резус

Една-единствена доза: Учени постигнаха 4-годишна ремисия на ХИВ-подобен вирус

Любопитно Преди 2 часа

Уолтър Кьониг

Почина звездата от „Стар Трек“ Уолтър Кьониг

Свят Преди 2 часа

Звездата от емблематичната научнофантастична поредица си отиде на 90-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

Първите 150 000 противогрипни ваксини: Кога ще стигнат до всички желаещи?

България Преди 2 часа

Първите 150 000 дози вече са в България и се разпределят поетапно. Ваксините за свободна продажба в аптеките се очакват около 9 ноември

Всичко от днес

От мрежата

10 малки кучета с голям характер и ярка индивидуалност

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Среща с мечка: какво да правим?

sinoptik.bg
1

Иде зима, мечките в Белица заспиват

sinoptik.bg

Наследниците на Любен Дилов алармираха за фалшив търг и измама с името му

Edna.bg

С подарък за €3 милиона: Хамилтън се извини на Ким Кардашиян, че пропусна купона ѝ за ЧРД

Edna.bg

Влизат в сила нови правила за регистрация на автомобили

Nova.bg

Микробус блъсна и уби мъж, слязъл от аварирала кола

Nova.bg