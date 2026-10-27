Дизайнерски бебета и корпоративен контрол: Къде ни води жаждата за съвършенство

Д ълго смятаната за табу концепция за евгениката се завръща в съвременния свят под нова, комерсиална форма, представяна като въпрос на индивидуален избор. Това развитие повдига дълбоки етични въпроси за границите на генетичната селекция и същността на човешкото съвършенство, които често са вкоренени в дълбоко лични истории.

В продължение на десетилетия думата „евгеника“ носи тежка историческа конотация, свързана с насилствени държавни политики и дискриминация. Днес обаче дебатът се възражда, но с променен фокус – от държавна намеса към потребителски решения, предлагани от пазара на репродуктивни технологии.

Тази нова парадигма, понякога наричана „либерална евгеника“, поставя в центъра желанието на родителите да осигурят възможно най-добрия старт в живота на своите деца.

Личната история зад големия дебат

За да се разбере сложността на този дебат, е важно да се вникне в човешкото измерение зад него. В материал на The Guardian е представена личната история на човек, роден през 1981 г. и диагностициран на тригодишна възраст със спинална мускулна атрофия (СМА). По онова време, през 80-те години на миналия век, точните механизми на заболяването не са били напълно изяснени, но се е знаело, че е наследствено и прогресиращо.

Разказът описва живота с съзнанието, че с възрастта мускулите отслабват, а не заякват. Според публикацията, на осемгодишна възраст авторът започва да използва инвалидна количка за по-дълги разстояния, а на 18 г. вече рядко ходи извън дома си. Това е преживяване, белязано от страх от бъдещето и постоянни размисли какъв би бил животът без това генетично обусловено състояние.

Този копнеж по „излекуване“ и живот без физически ограничения илюстрира фундаменталното човешко желание за благополучие. Именно този стремеж се превръща в двигател на търсенето на репродуктивни технологии, които обещават да предотвратят подобни съдби. Въпросът обаче е къде се намира границата между превенцията на тежки заболявания и стремежа към създаване на „по-добри“ хора по предварително зададени критерии.

Възходът на комерсиалната генетика

Според анализа, представен в материала, идеята за „най-доброто бебе“ вече не е част от научната фантастика, а се превръща в комерсиална услуга. Технологиите за генетичен скрининг и подбор на ембриони дават на бъдещите родители възможности, които предишни поколения не са имали. Това премества фокуса от лечението на съществуващи болести към превантивното им елиминиране още преди раждането.

Новата форма на евгеника се различава от историческата си предшественичка по това, че не е наложена от държавата, а е резултат от свободния пазар и индивидуалния избор. Именно това я прави по-трудна за критикуване и регулиране. Когато изборът е представен като право на родителя и грижа за бъдещото дете, етичните възражения често биват заглушавани от аргументите за лична автономия и технологичен напредък.

Въпреки това, завръщането на тези идеи, макар и в нова опаковка, отваря отново фундаментални въпроси за социалното неравенство, дефиницията на „нормалност“ и потенциалната стигматизация на хората с увреждания. Дебатът вече не е само за това какво може да направи науката, а за това какво като общество сме готови да приемем.