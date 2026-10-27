Златно момче с розов акцент: Ламин Ямал впечатли с уникален тоалет на "Златната топка"

Л амин Ямал бе коронясан за носител на наградата „Златната топка“ за 2026 г., присъждана на най-добрия играч в световния футбол под 21-годишна възраст.

Хари Кейн спечели „Златната топка“ за 2026 година

Звездата на Барселона грабна отличието, изпреварвайки сред останалите Ленарт Карл от Байерн Мюнхен и Ибрахим Маза от Байер Леверкузен. Карл завърши четвърти в класирането, след Ямал, съотборника си от Барселона Пау Кубарси и Уорън Заир-Емери от Пари Сен Жермен. Ян Диоманде, който се присъедини към Реал Мадрид от РБ Лайпциг през лятото, допълни челната петица.

Източник: БГНЕС

Пристигането на Ямал на церемонията в Лондон със сигурност даде заявка за това. Крилото на Барселона се появи на галавечерта, придружен от своята приятелка Инес Гарсия. Двойката позира на червения килим, а светкавиците на фотоапаратите запечатаха огромен розов аксесоар на ревера му. Изведнъж всички започнаха да си задават един и същ въпрос: какво е това?

Източник: БГНЕС

Какво всъщност имаше на костюма си Ламин Ямал?

Въпреки категорично цветния си вид, Ямал всъщност не носеше цвете. Аксесоарът е уголемена брошка на „Шанел“ (Chanel), изработена от пера и проектирана така, че да наподобява такова. Тя покриваше около една четвърт от вталеното черно сако на 19-годишния футболист, осигурявайки впечатляващ розов акцент върху иначе изцяло черния тоалет, завършен с широк панталон и черна папийонка. Самото сако се закопчаваше с едно-единствено златно копче.

Източник: БГНЕС

Ямал не е първата знаменитост, която излиза на преден план с огромното цвете от пера. Педро Паскал също заложи на този аксесоар от „Шанел“ на Оскарите преди няколко месеца.

Ямал показва все по-голям интерес към модата, откакто се утвърди сред елита на световния футбол. Роденият в Рокафонда състезател все по-често съчетава характерния си уличен стил с луксозни марки и висша мода, а тоалетът му за „Златната топка“ безспорно бе най-забележителната му модна изява досега.