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Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети

„Силите за противовъздушна отбрана работят в столицата. Останете в убежищата!“, заяви градоначалникът Виталий Кличко

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 07:29
Нощ на ужасите в Украйна: Русия атакува Киев с балистични ракети
Киев, Украйна   
Източник: БТА/AP

С рещу украинската столица Киев беше предприета атака с балистични ракети, като кметът на града предупреди жителите да останат в убежищата в ранните часове на неделния ден.

 „Силите за противовъздушна отбрана работят в столицата. Останете в убежищата!“, заяви градоначалникът Виталий Кличко в Telegram. Съобщава се за експлозии и няколко проблясъка в небето, пише английското издание The Guardian.

Нападението идва след цивилни жертви и от двете страни на руско-украинската граница в събота. Руски удари в Днепропетровск (Централно-Източна Украйна) и северната Сумска област отнеха живота на двама души. Същевременно Украйна предприе атаки срещу Волгоград и Белгород в Югозападна Русия, както и срещу контролирания от Москва град Горловка в Донецка област. По данни на местните власти при тези нападения са загинали трима души.

В руския граничен регион Брянск при удар с украински дрон в събота са загинали двама души в автомобила си в село близо до границата, съобщи в Telegram и.д. губернатор на областта Егор Ковалчук. Руското министерство на отбраната, цитирано от руски новинарски агенции, съобщи, че 124 украински дрона са били свалени над руски региони в периода от 8:00 до 20:00 ч.

Повече от 40 атаки с дронове и артилерийски огън са отнели живота на един човек и са ранили друг близо до Никопол, според губернатора на югоизточната Днепропетровска област в Украйна, Александър Ганжа. Градът, разположен на отсрещния бряг на река Днепър срещу контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала, е честа мишена на руските сили.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The Guardian    
Киев Украйна Русия балистични ракети война въздушна атака дронове Виталий Кличко военен конфликт ПВО
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