Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Е два ли има много гимназисти в света, които могат да се похвалят, че леля им е една от най-големите филмови звезди на планетата. А още по-малко са тези, чиято известна роднина се появява лично на трибуните, за да ги аплодира в най-важния им мач за сезона.

Точно това се случи с младия състезател по американски футбол Ий Джай Колман от гимназията във Фолсъм, Калифорния. По време на решителния мач на неговия отбор, спечелен драматично с 42:41, на трибуните сред феновете изненадащо се появи самата Зендая.

Танци под дъжда и прегръдки с мажоретките

Актрисата, която е леля на Колман, не се опита да остане незабелязана или да се крие в VIP ложи. Кадри в TikTok уловиха звездата да танцува с пълно гърло на вечния хит Wonderwall на Oasis, да прегръща фенове и да се снима с мажоретките на отбора.

Movie star Zendaya attends Folsom High School's football game on Friday night. https://t.co/qeGtK9vQ5B — 916times (@916times) October 25, 2026

След паметната победа племенникът ѝ публикува трогателна снимка в Instagram, на която позира прегърнат със своята суперзвездна леля.

Звезден график, но семейството е на първо място

Годината за Зендая е изключително натоварена на екран и в боксофиса. Въпреки смазващия си график обаче, 30-годишната актриса намери време да пропътува разстоянието и да подкрепи родата.

Zendaya was spotted attending her nephew’s high school football game in California. [🎥: @joaquinsviews ] https://t.co/vCgUlvLjos — Complex Pop Culture (@ComplexPop) October 25, 2026

Присъствието ѝ се оказа пълен късмет за отбора на племенника ѝ, който продължава перфектния си сезон без нито една загуба (9-0) и се отправя към плейофите.

Ако ангажиментите на Зендая не ѝ позволят да гледа следващите му мачове в училище, тя скоро ще може да го подкрепя и на студентско ниво. Ий Джай Колман вече е смятан за един от най-обещаващите млади таланти в САЩ и от следващата година ще облече екипа на колежанския отбор на Вашингтон.