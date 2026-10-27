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Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си

Холивудската звезда Зендая забрави за червения килим и взриви трибуните на училищен мач по американски футбол. Актрисата танцува и вика с пълно гърло, за да подкрепи своя талантлив племенник в най-важната му победа

27 октомври 2026, 11:05
Холивуд на трибуните: Зендая предизвика фурор на гимназиален мач заради племенника си
Източник: Getty

Е два ли има много гимназисти в света, които могат да се похвалят, че леля им е една от най-големите филмови звезди на планетата. А още по-малко са тези, чиято известна роднина се появява лично на трибуните, за да ги аплодира в най-важния им мач за сезона.

Точно това се случи с младия състезател по американски футбол Ий Джай Колман от гимназията във Фолсъм, Калифорния. По време на решителния мач на неговия отбор, спечелен драматично с 42:41, на трибуните сред феновете изненадащо се появи самата Зендая.

Танци под дъжда и прегръдки с мажоретките

Актрисата, която е леля на Колман, не се опита да остане незабелязана или да се крие в VIP ложи. Кадри в TikTok уловиха звездата да танцува с пълно гърло на вечния хит Wonderwall на Oasis, да прегръща фенове и да се снима с мажоретките на отбора.

След паметната победа племенникът ѝ публикува трогателна снимка в Instagram, на която позира прегърнат със своята суперзвездна леля.

Звезден график, но семейството е на първо място

Годината за Зендая е изключително натоварена на екран и в боксофиса. Въпреки смазващия си график обаче, 30-годишната актриса намери време да пропътува разстоянието и да подкрепи родата.

Присъствието ѝ се оказа пълен късмет за отбора на племенника ѝ, който продължава перфектния си сезон без нито една загуба (9-0) и се отправя към плейофите.

Диско блясък и златен паяк: Зендая омагьоса Лондон (ГАЛЕРИЯ)
19 снимки
Зендая Спайдър мен премиера лондон
Зендая
Зендая
Зендая

Ако ангажиментите на Зендая не ѝ позволят да гледа следващите му мачове в училище, тя скоро ще може да го подкрепя и на студентско ниво. Ий Джай Колман вече е смятан за един от най-обещаващите млади таланти в САЩ и от следващата година ще облече екипа на колежанския отбор на Вашингтон.

Скандалните бижута на Зендая: Моден шедьовър или посегателство срещу историята
8 снимки
Зендая
Зендая
Зендая
Зендая

 

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