„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

С ветовноизвестната актриса Натали Портман за първи път проговори публично за своето „магично“ новородено бебе - първото ѝ дете от нейната половинка, френския DJ и продуцент Танги Дестабъл (познат още като Tepr), пише Page Six.

В интервю за списание Harper’s Bazaar 45-годишната звезда от „Черният лебед“ признава, че раждането на поредното „малко човече“ е изпълнило живота ѝ с нов смисъл, „чудеса и чиста радост“. Появата на бебето е променила и погледа ѝ към по-големите ѝ две деца - синът ѝ Алеф (15 г.) и дъщеря ѝ Амалия (9 г.), от брака ѝ с хореографа Бенжамен Милпие.

„Бебето ми напомни колко неотдавна и те самите бяха съвсем малки, нови същества и колко бързо раснаха и се превърнаха в невероятни хора със собствен характер, чувство за хумор и идеи“, откровена е носителката на „Оскар“.

Парижка идилия и тайната около бебето

Натали Портман за първи път бе забелязана с новороденото през септември по време на слънчева разходка в Париж. Тогава половинката ѝ Танги носеше бебето в кенгуру, докато актрисата сияеше от щастие до тях. Въпреки че не спести емоциите си от майчинството, звездата предпочете да запази в тайна името, пола и точната рождена дата на третото си дете.

Natalie Portman, 45, breaks silence on welcoming ‘magical’ new baby with partner Tanguy Destable https://t.co/Vr9BrkwdgI https://t.co/v2Logri37y — Page Six (@PageSix) October 26, 2026

Актрисата обяви бременността си през април, определяйки я като „привилегия и истинско чудо“, загатвайки тогава, че това най-вероятно е последното разширяване на семейството ѝ.

„На този етап от живота си имам спокойствието да познавам себе си: знам с кого искам да прекарвам времето си и каква енергия искам да ме заобикаля. Това прави цялото преживяване толкова красиво всеки ден“, добавя Портман.

„Най-важното е любовта“

Носителката на „Златен глобус“ и 46-годишният музикант Танги Дестабъл бяха свързани за първи път от медиите през 2025 г., като оттогава пазят връзката си далеч от прожекторите. Натали Портман обаче не крие, че с възрастта е пренаредила приоритетите си.

„Не се срамувам да го кажа: най-важното нещо е любовта. Толкова е просто - да бъдеш добър, да обичаш и да се смееш. Това е всичко, което има значение. Ако нещо не носи това, просто не му отделям от времето си“, казва тя.

Портман и бившият ѝ съпруг Бенжамен Милпие се разделиха през 2023 г. след повече от десетилетие брак и продължават съвместно да отглеждат двете си по-големи деца.