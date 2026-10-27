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„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе

45-годишната актриса откровено сподели за радостта от третото си дете и връзката с френския музикант Танги Дестабъл

27 октомври 2026, 10:42
„Най-важното е любовта“: Натали Портман с първи подробности за новороденото си бебе
Източник: GettyImages

С ветовноизвестната актриса Натали Портман за първи път проговори публично за своето „магично“ новородено бебе - първото ѝ дете от нейната половинка, френския DJ и продуцент Танги Дестабъл (познат още като Tepr), пише Page Six.

В интервю за списание Harper’s Bazaar 45-годишната звезда от „Черният лебед“ признава, че раждането на поредното „малко човече“ е изпълнило живота ѝ с нов смисъл, „чудеса и чиста радост“. Появата на бебето е променила и погледа ѝ към по-големите ѝ две деца - синът ѝ Алеф (15 г.) и дъщеря ѝ Амалия (9 г.), от брака ѝ с хореографа Бенжамен Милпие.

„Бебето ми напомни колко неотдавна и те самите бяха съвсем малки, нови същества и колко бързо раснаха и се превърнаха в невероятни хора със собствен характер, чувство за хумор и идеи“, откровена е носителката на „Оскар“.

Парижка идилия и тайната около бебето

Натали Портман за първи път бе забелязана с новороденото през септември по време на слънчева разходка в Париж. Тогава половинката ѝ Танги носеше бебето в кенгуру, докато актрисата сияеше от щастие до тях. Въпреки че не спести емоциите си от майчинството, звездата предпочете да запази в тайна името, пола и точната рождена дата на третото си дете.

Актрисата обяви бременността си през април, определяйки я като „привилегия и истинско чудо“, загатвайки тогава, че това най-вероятно е последното разширяване на семейството ѝ.

„На този етап от живота си имам спокойствието да познавам себе си: знам с кого искам да прекарвам времето си и каква енергия искам да ме заобикаля. Това прави цялото преживяване толкова красиво всеки ден“, добавя Портман.

„Най-важното е любовта“

Носителката на „Златен глобус“ и 46-годишният музикант Танги Дестабъл бяха свързани за първи път от медиите през 2025 г., като оттогава пазят връзката си далеч от прожекторите. Натали Портман обаче не крие, че с възрастта е пренаредила приоритетите си.

„Не се срамувам да го кажа: най-важното нещо е любовта. Толкова е просто - да бъдеш добър, да обичаш и да се смееш. Това е всичко, което има значение. Ако нещо не носи това, просто не му отделям от времето си“, казва тя.

Портман и бившият ѝ съпруг Бенжамен Милпие се разделиха през 2023 г. след повече от десетилетие брак и продължават съвместно да отглеждат двете си по-големи деца.

Източник: Page Six    
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