„Трябва да се подготвим за мащабен конфликт“: Военният командващ на Нидерландия с тревожно предупреждение

Командващият нидерландската армия Онно Айхелсхайм призова страната да се подготви за мащабен военен конфликт и да повиши бойната си готовност.

Той настоя за бързо тестване на нови военни технологии и прилагане на уроците от войната в Украйна.

На 31 октомври стотици военни, медици и служители на спешните служби ще участват в учение за реакция при масов брой пострадали във военен конфликт.

"Силите на НАТО се готвим за конфликт с Русия"

Командващият въоръжените сили на Нидерландия генерал Онно Айхелсхайм призова страната да се подготви за мащабен военен конфликт в условията на несигурност относно неговия характер: за целта, според него, армията трябва оперативно да тества нови технологии и да извлича поуки от бойните действия.

"Трябва да се подготвим за мащабен конфликт, макар че не можем с увереност да заявим как ще изглежда той“, пише генералът във вторник в социалната мрежа Х.

Според него ситуацията в Украйна показва как реалността "може да изпревари нашите представи“.

The Independent: НАТО не е готов за война с Русия и масови жертви

"Нашата бойна готовност зависи и от способността ни да се учим и да се адаптираме. За това е необходимо да се създадат условия, позволяващи бързо тестване на нови средства и прилагане на практика на поуките, извлечени от бойните действия“, отбеляза Онно Айхелсхайм.

В понеделник министерството на отбраната на Нидерландия съобщи, че на 31 октомври стотици военни, медицински работници и служители на гражданските служби за спешна помощ в страната ще проведат учение за съвместни действия при масово постъпване на пострадали в условия на военен конфликт.