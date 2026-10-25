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Зеленски потвърди - среща с Русия през ноември

Зеленски: Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери

Николай Киров Николай Киров

25 октомври 2026, 23:35
Зеленски потвърди - среща с Русия през ноември
Източник: AP/БТА

У краинският президент Володимир Зеленски потвърди, че през ноември ще се състои среща между представители на Русия и Украйна с посредничеството на САЩ, целяща да възобнови мирните преговори, които са в застой от началото на годината, предаде "Франс прес".

Зеленски с надежда за нови преговори с Русия още през октомври

„Готови сме за прегвори. Ако става дума за териториалния въпрос, той трябва да бъде обсъждан на равнище лидери. Останалите въпроси са в компетентността на техническите работни групи. Следователно всичко това може да бъде обсъдено през ноември“, заяви Зеленски в интервю за TSN.

По този начин украинският президент потвърди перспективата за нов кръг от преговори между Киев и Москва под американско посредничество в опит да бъде даден нов тласък на дипломатическите усилия за прекратяване на войната, водена от Русия.

Украинският президент обаче подчерта, че изразената от руския му колега Владимир Путин готовност за мирни преговори може да е „политически трик“, целящ да избегне изостряне на напрежението с Вашингтон преди междинните избори в САЩ.

Зеленски: САЩ предложиха нов кръг преговори за Украйна

Ако в предстоящите разговори не бъде постигнато цялостно споразумение, Зеленски е предложил прекратяване на огъня в енергийния сектор, договорености за морската сигурност и превоза на зърно, размяна на всички военнопленници по формулата „всички за всички“ или среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия.

„Енергетиката, зърното, хората – това са конкретни неща, докато срещата на равнище лидери е възможност след нашите тристранни преговори да постигнем нещо конкретно. Именно това искаме и предлагаме“, посочи той.

Украинският президент заяви, че не иска страната му да участва в тристранна среща на най-високо равнище, след като санкциите срещу Москва вече са били отменени.

„Не искам да се окажем на среща с Путин без инструменти за натиск – без санкции, без пари или без замразени активи. Защото тогава, както каза г-н Тръмп, наистина няма да имаме много козове в ръцете си“, посочи той.

По повод локалното прекратяване на огъня в контролирания от Русия украински град Олешки, договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп, Зеленски каза, че Вашингтон е предложил примирието да влезе в сила на 27 октомври и да продължи няколко дни, за да се осигури достъп на хуманитарни мисии до района.

По думите му руските сили трябва да разминират пътищата, за да осигурят достъп. Украинският президент изрази опасения, че Москва може да се опита да насочи евакуираните към руска територия, вместо да им позволи свободно да напуснат района.

„Разбира се, Русия ще направи всичко възможно да разминира пътищата така, че тези хора да отидат в Русия и да останат там. Няма просто да ги пуснат на свобода“, заяви той.

Той подчерта, че приоритетът е да бъде прекратена блокадата и на жителите да се гарантира възможност да живеят в безопасност.

„В идеалния случай те трябва да успеят да постигнат целта си и да се евакуират насам, при нас, в Украйна, където ще им осигурим всичко необходимо и ще ги подкрепим“, добави украинският президент.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БГНЕС    
Володимир Зеленски Русия Украйна
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