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Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време

Водещи изследователи и здравни експерти настояват за премахване на сезонната смяна на стрелките, като категорично определят стандартното зимно време за по-здравословно за биологичния часовник, съня и психичното здраве от лятното

27 октомври 2026, 11:22
Учени разкриха кое е по-полезно за здравето: Лятното или зимното часово време
Източник: iStock

М ного държави върнаха часовниците си с един час назад, преминавайки към зимното, или „стандартно“, часово време, което е по-близо до естествения слънчев цикъл. Въпреки многократните опити сезонната смяна на времето да бъде премахната, часовниците продължават да се променят два пъти годишно.

Смяната на часовото време е въведена с цел пестене на енергия по време на Първата световна война и е възстановена в много държави през 70-те години на миналия век. Днес обаче изследователите предупреждават за последиците ѝ за здравето, особено при преминаването към лятно часово време през пролетта.

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Премахването на сезонната смяна е само първата стъпка. След това трябва да бъде избрано кое часово време да се използва целогодишно, посочва Реймънд Лам, професор по психиатрия в Университета на Британска Колумбия и водещ автор на наскоро публикуван анализ за здравните последици от лятното часово време.

„Премахването на смяната на часовника решава един проблем, но поставя друг въпрос: по кое време трябва да живеем през цялата година?“, коментира Лам.

Според авторите на анализа премахването на сезонните промени ще ограничи краткосрочните смущения, но изборът на постоянно часово време ще определи и дългосрочните последици за общественото здраве.

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„Научните данни сочат, че стандартното часово време е по-добрият избор за здравето, до голяма степен защото сутрешната светлина е важна за биологичния ни часовник, съня и настроението“, посочват изследователите.

Постоянното лятно часово време има своите предимства - по-светлите вечери създават повече възможности за отдих, социални дейности, пътуване и определени икономически активности. То обаче измества изгрева с един час по-късно, което означава, че през зимата повече хора ще стават, ще пътуват до училище и ще отиват на работа в тъмнина.

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„Биологичните ни часовници се нуждаят от сутрешна светлина, за да останат синхронизирани с 24-часовия цикъл на денонощието“, обяснява Ралф Мистлбергер, професор по психология в канадския университет „Саймън Фрейзър“. По думите му постоянното лятно часово време измества тази светлина с един час по-късно, точно когато зимните сутрини и без това са най-тъмни.

Постоянното зимно часово време осигурява по-ранен изгрев през зимата и по-добро съответствие с естествените циркадни ритми на човека. Излагането на светлина сутрин помага да се компенсира естествената склонност на биологичния часовник да изостава, като намалява сънливостта и подпомага бодростта, качеството на съня и настроението.

Анализът определя стандартното, или зимното, часово време като най-благоприятния вариант за здравето.

„Политиката за часовото време е политика за общественото здраве“, заявява Александра Чой, медицински експерт от здравната служба на крайбрежния регион на Ванкувър.

Тя предупреждава, че ако правителствата изберат постоянно лятно часово време, трябва предварително да предвидят последиците през зимата - включително мерки за по-безопасно придвижване сутрин, гъвкаво работно и учебно време и наблюдение на съня, психичното здраве и травматизма.

Източник: БГНЕС    
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