Свят

Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“

Единственият българин със Златна топка уважи бляскавата церемония в Лондон и поздрави новия владетел на футбола Хари Кейн. На събитието Камата се снима до собствената си историческа снимка от 1994 г., когато грабна най-престижния индивидуален приз

27 октомври 2026, 11:32
Христо Стоичков се снима пред историческия си кадър от 1994 г., докато аплодира новия носител на „Златната топка“
Христо Стоичков и съпругата му Марияна сред блясъка на звездите на тазгодишната церемония за „Златната топка“ в Лондон, където легендарният български футболист бе специален гост   
Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Л егендата на българския футбол Христо Стоичков бе сред специалните гости на бляскавата галавечер в британската столица, където бе връчено най-престижното индивидуално отличие във футболния свят - „Златната топка“. Единственият българин, завоювал ценния трофей, бе придружен от своята съпруга Марияна по време на събитието в легендарния театър „Паладиум“.

Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Големият победител за 2026 година стана капитанът на английския национален отбор и острие на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн. С този триумф той се нареди до величия като Стенли Матюс, Боби Чарлтън, Кевин Кийгън и Майкъл Оуен, превръщайки се в едва петия представител на Англия с това признание.

Веднага след церемонията Камата отправи специално послание към новия носител на приза:

„За мен беше огромна чест да се върна в Лондон и да бъда част от изумителната церемония за Златната топка!

Честито, Хари Кейн! Ти си велик голмайстор и го доказваш години наред“, написа Стоичков в социалните мрежи.

Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Изображенията от събитието запечатаха и емоционален момент за българската легенда. Макар да не засне кадър с самия Кейн, Ицо позира с гордост пред исторически кадър от 1994 г., на който самият той държи най-желания футболен трофей.

Триумфът от 1994 г.: Как Христо Стоичков завладя футболния връх

Връчването на „Златната топка“ за 1994 година остава най-великият индивидуален връх в историята на българския спорт. Христо Стоичков става първият (и до днес единствен) българин, печелил отличието на списание „Франс Футбол“, след една незабравима и феноменална година.

Върхът в кариерата: Българското лято и Барселона

През 1994 г. Камата е в пика на своите възможности:

Световното първенство в САЩ '94: Стоичков предвожда „златното поколение“ на България до историческото четвърто място в света. Той отбелязва 6 гола по терените в Щатите (включително срещу Аржентина, Гърция, Нигерия, Мексико и Германия) и грабва „Златната обувка“ за голмайстор на Мондиала.

Източник: Getty Images/Premium/Vesti.bg

Доминация с Барселона: Под ръководството на Йохан Кройф и като ключов стълб в „Дрийм тима“ на каталунците, Стоичков печели титлата в Ла Лига и стига до финала в Шампионската лига.

Звезден парад в Лондон: Червеният килим на бляскавата церемония за "Златната топка"
14 снимки
Златната топка
Златната топка
Златната топка
Златната топка

Категорична победа в гласуването

На 19 декември 1994 г. Камата официално е обявен за победител, като смазва конкуренцията в анкетата на спортните журналисти в Европа:

Христо Стоичков (България / Барселона) – 210 точки

Роберто Баджо (Италия / Ювентус) – 136 точки

Паоло Малдини (Италия / Милан) – 109 точки

Стоичков посвещава наградата на семейството си, на съотборниците си в националния отбор и Барселона, както и на цяла България, която през онова лято излезе по улиците, за да празнува футболната си приказка.

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