Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 920, над 50 000 са в неизвестност

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

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Б роят на жертвите на земетресенията във Венецуела достигна 920, заяви днес председателят на венецуелския парламент Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс.

Според правителството стотици хора все още са затрупани под развалини след двата труса, съответно с магнитуд 7,2 и 7,5.

„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Чуждестранни спасителни екипи и помощи започнаха да пристига днес, като венецуелци и чуждестранни доброволци полагат усилия за намирането на оцелели под руините.

Родригес - брат на временната президентка на страната Делси Родригес, каза още, че във Венецуела вече са пристигнали 871 чуждестранни работници. Сред страните, които изпращат спасители, са Мексико, Салвадор и Испания.

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Повече от 50 хиляди души се водят в неизвестност след земетресението във Венецуела, съобщи днес Организацията на обединените нации, цитирана от Франс прес.

"Става дума за изключително сложна операция по спасяване. Повече от 50 хиляди души се водят изчезнали, а повече от 500 са загинали; разчистването на руините е колосална задача", казва Том Флечър, представител на ООН по въпросите на хуманитарната помощ, пред АФП в Женева.