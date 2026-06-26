Свят

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Две опустошителни земетресения във Венецуела отнеха живота на стотици хора и сринаха десетки сгради. Известният доминикански бейзболист Дженри Мехия обаче успя да избяга от рухналия хотел в град Ла Гуайра благодарение на странна грешка в асансьора

Стела Христова Стела Христова

26 юни 2026, 15:28
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Б ившият питчър от Мейджър Лийг Бейзбол (MLB) Дженри Мехия призна, че дължи живота си на чиста „божествена намеса“. Повреда в асансьора, който го отвежда на грешния етаж, го извежда от хотела му във Венецуела само мигове преди цялата сграда да рухне под напора на две мощни земетресения, отнели живота на над 230 души.

36-годишният доминикански спортист тъкмо приключвал тренировката си във фитнес залата на хотел „Едуардс“ в крайбрежния град Ла Гуайра. Той се качил в асансьора, за да се прибере в стаята си, когато мощните трусове разтърсили района на Каракас през интервал от едва 39 секунди. Мехия разказа за преживения кошмар пред спортното радиопредаване „Mañana Deportiva“ в родната си Доминиканска република.

Вместо да се изкачи нагоре, асансьорът внезапно слязъл до партера и главния изход, тъй като друг човек на долния етаж бил натиснал бутона за повикване в същия момент.

„Бях във фитнеса и в този момент се качих на асансьора, за да си тръгна. Бях натиснал бутона за 6-ия етаж, където беше моята стая. Но вярвам, че самият Бог се намеси – вместо да тръгне нагоре, асансьорът ме свали долу във фоайето. Вратите се отвориха директно пред изхода. Излязох и в същата секунда сградата започна да се срутва зад гърба ми“, споделя Мехия.

Бейзболистът описва случилото се като истинско чудо, което го е изкарало на улицата точно 40 секунди преди хотелската кула да се превърне в купчина руини.

  • Битка сред отломките и десетки изчезнали

Мехия, който в момента играе за венецуелския отбор „Делфинес де Ла Гуайра“, проявил завидно хладнокръвие сред падащия бетон.

„Благодарение на спортната ловкост, която притежавам, успях да хвана един възрастен господин във фоайето и да го измъкна с мен на улицата. Мисля, че само той и аз излязохме живи от сградата в онзи момент. Останалите хора просто останаха заклещени под развалините.“

Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела
50 снимки
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела

Разположеният на 24 километра северно от столицата Каракас град Ла Гуайра се оказа най-тежко засегнатият регион в Южна Америка от мощната сеизмична серия. Луксозният хотел „Едуардс“, рекламиран със своите „зашеметяващи океански гледки“, е бил база за настаняване на семействата, роднините и персонала на местните бейзболни тимове „Делфинес“ и „Герерос де Лара“.

Местните медии съобщават за огромна трагедия сред спортната общност. Сред изчезналите под отломките на хотела са съпругата и малката дъщеря на бившата MLB звезда Елиезер Алфонсо, както и съпругата на аутфилдера Горкис Ернандес. Роднини на играчите Герсел Питре и Харолд Чиринос също се издирват в неизвестност.

Свидетели разказват как състезателите от „Герерос“, все още облечени в белите си спортни униформи, стояли на отсрещния тротоар и гледали с пълен ужас и сълзи на очи как спасителните екипи се опитват да извадят затрупаните им близки.

  • Мащабите на бедствието

Първият трус с магнитуд 7,2 по Рихтер е регистриран около 18:00 часа в сряда с епицентър близо до град Сан Фелипе. Едва 39 секунди по-късно последва втори, още по-разрушителен трус с магнитуд 7,5 в района на Юмаре, съобщават от Геоложката служба на САЩ (USGS).

Към четвъртък вечерта броят на потвърдените смъртни случаи достигна 235 души, а ранените са над 1520, като властите се опасяват, че черната статистика ще продължи да расте драстично.

„Крайбрежният щат се превърна в пълна зона на бедствие. Над 70 000 семейства са пряко засегнати“, обяви временно изпълняващият длъжността президент на страната Делси Родригес, докато стотици доброволци разчистват отломките с голи ръце.

Самият Дженри Мехия разкри, че е изгубил абсолютно всичките си лични вещи и документи под руините. В момента той е блокиран във Венецуела без своя международен паспорт, тъй като всички полети от и до страната са официално спрени за неопределено време.

  • Кой е Дженри Мехия?

Бейзболната кариера на доминиканеца премина през огромни върхове и спадове. Питчърът прекара 5 години в тима на „Ню Йорк Метс“ в Куинс между 2010 и 2015 г. През 2016 г. той получи историческо доживотно наказание от MLB, след като даде трета поредна положителна проба за забранения анаболен стероид Болденон. По-късно комисарят на лигата Роб Манфред намали присъдата му по изключение след изтърпяване на двегодишно пълно изгнание, след което Мехия продължи кариерата си в Мексиканската и Венецуелската лиги.

Редактор: Стела Христова
Дженри Мехия Венецуела земетресение Мейджър Лийг Бейзбол хотел Едуардс Ла Гуайра природно бедствие
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