„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

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Н ай-малко 188 души загинаха, а над 1500 бяха ранени при най-мощното земетресение във Венецуела от повече от век, докато спасителни екипи продължават издирването на затрупани и изчезнали хора. Очаква се броят на жертвите да нарасне, а в столицата Каракас и околните населени места много жители остават по улиците след разрушителните трусове. Междувременно венецуелци в чужбина отчаяно се опитват да се свържат със своите близки.

Ето най-важното до момента:

Смъртоносни трусове: Най-малко 188 души са загинали, а над 1500 са ранени при най-силното земетресение във Венецуела от повече от сто години, съобщи председателят на Националното събрание на страната. Основният трус с магнитуд 7,5 е ударил 39 секунди след предварителен трус с магнитуд 7,2. Столицата в криза: Жител на Каракас, оцелял при земетресението в града през 1967 г., казва, че сегашното бедствие не прилича на нищо, което е преживявал досега. Друг местен жител, успял да се измъкне от повредена сграда, описва случващото се така: „Сцената беше като от филм на ужасите.“ Спасителна операция в ход: По данни на властите много хора са в неизвестност или все още са затрупани под отломките. В същото време милиони венецуелци, живеещи в чужбина, се опитват да се свържат с близките си. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че Вашингтон е изпратил спасителни екипи и други ресурси, като добави, че основното летище на страната е „сериозно повредено“. Икономически удар: Бедствието идва в изключително тежък момент за Венецуела, която вече се намира в дълбока политическа и финансова криза.

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Папа Лъв изпраща над 100 000 долара помощ за Венецуела

Папа Лъв е изпратил 100 000 евро, или около 113 700 долара, помощ за Венецуела след смъртоносните земетресения, които удариха страната през нощта срещу сряда, съобщи Vatican News.

Според медията средствата са били отпуснати от папата след консултация с апостолическия нунций в страната монсеньор Алберто Ортега Мартин и архиепископа на Каракас монсеньор Раул Биорд Кастийо.

„Вниманието ще остане насочено към нуждите на венецуелския народ, като през следващите дни ще бъдат положени усилия те да бъдат посрещнати според насоките на местната църква“, съобщава Vatican News.

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Американски екипи за търсене и спасяване се насочват към Венецуела

Два от най-опитните и високотехнологични американски екипа за градско търсене и спасяване се насочват към Венецуела, тъй като усилията за спасяване на затрупани хора стават все по-неотложни.

Източници от екипите за търсене и спасяване на окръзите Феърфакс във Вирджиния и Лос Анджелис са потвърдили пред CNN , че са били мобилизирани.

Окръг Феърфакс изпраща контингент от 80 души и шест кучета във Венецуела, съобщи Джон Морисън, служител по обществена информация в спасителния екип на окръга. Освен спасителните специалисти и кучетата, към мисията ще се присъединят и трима лекари, както и трима специалисти по строителни конструкции.

По думите на Морисън екипът на Феърфакс изпраща и почти 70 000 паунда оборудване. Той уточни, че няма да бъдат транспортирани превозни средства, но спасителите ще разполагат с тежка техника за пробиване и разбиване, необходима за достигане до хора, дълбоко затрупани в срутени сгради. Ще бъдат използвани също и устройства за прослушване и камери. Морисън добави, че екипът ще включва и оператори на тежка техника, които ще работят съвместно с венецуелски специалисти със сходни умения.

На въпрос кога точно екипът ще отпътува, Морисън отговори, че това се координира с Държавния департамент на САЩ.

„Точно за това сме се подготвяли“, каза Морисън пред CNN. „Преди около месец проведохме учение, симулиращо много силно земетресение в гъсто населен градски център“, допълва той.

Попитан дали тези конкретни земетресения създават специфични предизвикателства, Морисън посочи, че екипът ще разчита на Геоложката служба на САЩ за ключова информация. „Когато стигнем там, ще преценим състоянието на сградите на място и ще действаме според ситуацията“, каза той и добави, че вторичните трусове винаги са сериозен риск за спасителите след земетресения с подобна сила.