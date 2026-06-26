Кадри, които разплакаха света: Мъж брани жена си с тяло по време на труса във Венецуела

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Н а фона на апокалиптичните картини и хаоса след опустошителните земетресения във Венецуела, един трогателен момент, уловен от камера, разплака и вдъхнови хиляди хора в социалните мрежи. Той се превърна в символ на надеждата в момент, в който страната преживява хуманитарна катастрофа с хиляди изчезнали.

Видеоклипът показва възрастен мъж, който държи здраво ръката на своята трудноподвижна съпруга, докато мощните трусове разтърсват дома им. Напук на паниката и падащите предмети, той не я оставя нито за секунда, опитвайки се да я предпази с тялото си. За броени часове кадрите бяха споделени хиляди пъти, а хората по света ги определиха като най-чистата проява на любов, вярност и всеотдайност пред лицето на смъртта.

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Хаос и отчаяно търсене: Над 27 000 души в неизвестност

Докато социалните мрежи споделят историята на възрастната двойка, реалността на терен остава критична. Към днешна дата над 27 000 души са вписани като изчезнали в специално създадена онлайн платформа, която помага на гражданите да открият близките си.

Властите изрично уточняват, че тази стряскаща цифра не е официалният брой на потвърдените жертви или изчезнали. Тя е по-скоро отражение на пълния срив в комуникациите. В най-тежко засегнатите райони няма ток и мобилни мрежи, което пречи на хиляди семейства да се свържат помежду си и да кажат: „Добре съм“.

В онлайн платформата непрекъснато се качват снимки, имена и детайли за издирвани хора, като целта е да се улесни работата на спасителните екипи.

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Лъч надежда в тъмнината

Въпреки огромния мащаб на трагедията, добри новини също има. Благодарение на координираните усилия, над 1200 души, които първоначално са били обявени за изчезнали, вече са открити живи и здрави и са се събрали със семействата си.

BREAKING: The embrace of this elderly couple amidst the earthquake in Venezuela. pic.twitter.com/uQuNazh9dn — Uncover Report (@UncoverReport) June 25, 2026

Спасителните операции в страната не спират нито за минута. Местни и международни екипи работят денонощно под отломките, надпреварвайки се с времето, за да извадят оцелели и да окажат първа помощ на пострадалите общности.