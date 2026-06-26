Свят

Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

Над 1500 души са ранени, стотици се смятат за затрупани под отломките, а спасителните екипи продължават денонощната операция

Василена Василева Василена Василева

26 юни 2026, 07:21
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Б роят на загиналите след двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Това съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от "Ройтерс".

Две мощни земетресения разтърсиха Венецуела, има жертви и разрушения

Властите предупреждават, че броят на жертвите може да продължи да расте, тъй като спасителните екипи все още издирват хора под руините на десетки срутени сгради.

Разрушенията след смъртоносното земетресение във Венецуела
50 снимки
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела
земетресения Венецуела

По-рано председателят на Националното събрание Хорхе Родригес съобщи, че най-малко 1520 души са били приети в болници с различни наранявания. По първоначални данни около 250 жилищни и обществени сгради са частично или напълно разрушени, а стотици хора все още се смятат за затрупани под отломките.

Спасителните операции продължават денонощно. На място работят пожарникари, военни, доброволци и специализирани екипи с тежка техника и обучени кучета в опит да открият оцелели.

Смърт и паника във Венецуела: Мощни трусове сриват сгради, жертвите растат (ОБЗОР)

  • Два силни труса в рамките на минута

Венецуела беше разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 часа местно време в сряда.

Според първоначалните данни първият трус е бил с епицентър западно от град Морон на карибското крайбрежие, на около 168 километра западно от столицата Каракас. Само минута по-късно е последвал втори, още по-силен трус, чийто епицентър е бил на около 16 километра югозападно от Морон.

Земетресенията са били усетени в голяма част от страната, включително в столицата Каракас, където жители съобщават за силно люлеене на сградите и прекъсвания на електрозахранването. В редица населени места са нанесени сериозни щети на жилищни сгради, пътища и обществени обекти.

МВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във ВенецуелаМВнР: Няма данни за пострадали българи след мощните земетресения във Венецуела

  • Спасителната операция продължава

Властите мобилизираха армията и службите за извънредни ситуации, които продължават разчистването на отломките. Болниците в най-засегнатите райони работят при извънреден режим, а временни центрове са отворени за хората, останали без дом.

Правителството призова гражданите да не се връщат в повредени сгради заради опасността от последващи вторични трусове.

  • Защо районът е сеизмично активен

Венецуела се намира в зона с повишена сеизмична активност, тъй като е разположена в близост до границата между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча. Движението между двете плочи периодично предизвиква силни земетресения, особено в северната и северозападната част на страната.

Макар разрушителни трусове с магнитуд над 7 да са сравнително редки, специалистите предупреждават, че регионът остава изложен на висок сеизмичен риск. След толкова силни земетресения често следват десетки вторични трусове, които могат допълнително да компрометират вече повредените сгради и да затруднят спасителните операции.

Властите призовават населението да следи указанията на службите за гражданска защита и да избягва районите с тежки разрушения, докато продължава оценката на щетите и издирването на оцелели.

Кадри от бедствието: Двойното земетресение, което разтърси Венецуела
17 снимки
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения
Венецуела земетресения

 

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Велев    
Венецуела земетресение природно бедствие Каракас спасителна операция сеизмична активност жертви разрушения Морон вторични трусове
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