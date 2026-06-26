Венецуела в руини: Най-малко 235 жертви и огромни разрушения след двата мощни труса

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„Сцената от филм на ужасите“: Расте броят на загиналите след земетресението във Венецуела

Б роят на загиналите след двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела в сряда вечерта, достигна 235 души. Това съобщи министърът на здравеопазването Карлос Алварадо, цитиран от "Ройтерс".

Две мощни земетресения разтърсиха Венецуела, има жертви и разрушения

Властите предупреждават, че броят на жертвите може да продължи да расте, тъй като спасителните екипи все още издирват хора под руините на десетки срутени сгради.

По-рано председателят на Националното събрание Хорхе Родригес съобщи, че най-малко 1520 души са били приети в болници с различни наранявания. По първоначални данни около 250 жилищни и обществени сгради са частично или напълно разрушени, а стотици хора все още се смятат за затрупани под отломките.

Спасителните операции продължават денонощно. На място работят пожарникари, военни, доброволци и специализирани екипи с тежка техника и обучени кучета в опит да открият оцелели.

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Два силни труса в рамките на минута

Венецуела беше разтърсена от две последователни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 малко след 18:00 часа местно време в сряда.

Според първоначалните данни първият трус е бил с епицентър западно от град Морон на карибското крайбрежие, на около 168 километра западно от столицата Каракас. Само минута по-късно е последвал втори, още по-силен трус, чийто епицентър е бил на около 16 километра югозападно от Морон.

Земетресенията са били усетени в голяма част от страната, включително в столицата Каракас, където жители съобщават за силно люлеене на сградите и прекъсвания на електрозахранването. В редица населени места са нанесени сериозни щети на жилищни сгради, пътища и обществени обекти.

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Спасителната операция продължава

Властите мобилизираха армията и службите за извънредни ситуации, които продължават разчистването на отломките. Болниците в най-засегнатите райони работят при извънреден режим, а временни центрове са отворени за хората, останали без дом.

Правителството призова гражданите да не се връщат в повредени сгради заради опасността от последващи вторични трусове.

Защо районът е сеизмично активен

Венецуела се намира в зона с повишена сеизмична активност, тъй като е разположена в близост до границата между Карибската и Южноамериканската тектонична плоча. Движението между двете плочи периодично предизвиква силни земетресения, особено в северната и северозападната част на страната.

Макар разрушителни трусове с магнитуд над 7 да са сравнително редки, специалистите предупреждават, че регионът остава изложен на висок сеизмичен риск. След толкова силни земетресения често следват десетки вторични трусове, които могат допълнително да компрометират вече повредените сгради и да затруднят спасителните операции.

Властите призовават населението да следи указанията на службите за гражданска защита и да избягва районите с тежки разрушения, докато продължава оценката на щетите и издирването на оцелели.