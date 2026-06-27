Свят

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Венецуелският град Ла Гуайра стана свидетел на истинско чудо, след като спасители извадиха живо и напълно невредимо 18-дневно бебе. То е прекарало цели 32 часа под останките от срутена сграда след двете опустошителни земетресения в страната

Стела Христова Стела Христова

27 юни 2026, 19:31
Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души
Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 920, над 50 000 са в неизвестност

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са 920, над 50 000 са в неизвестност
Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция

Мондиал 2026: Трибуна рухна по време на тренировка на Швеция
Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт

Чудо в ада на Венецуела: Развален асансьор спаси бейзболиста Дженри Мехия от сигурна смърт
Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония

Ефектът на доминото: Свързани ли са мощните земетресения в САЩ, Венецуела и Япония
От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър

От триумф до оставка – уроците от управлението на Киър Стармър
Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове

Мощни бури парализират Япония: Над 100 отменени полета и евакуации заради проливни дъждове
Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

Зеленски одобри 40-дневна операция за оказване на натиск върху Русия и край на войната

С ветът стана свидетел на невероятна история за оцеляване и майчинска саможертва на фона на ужасяващата трагедия във Венецуела. Спасителни екипи успяха да извадят живо и напълно невредимо 18-дневно новородено бебе, прекарало цели 32 часа затрупано под останките на срутена жилищна сграда.

Видеоклипове, разпространени в социалните мрежи късно вечерта на 26 юни, запечатаха трогателния момент на спасяването в най-тежко засегнатия крайбрежен град Ла Гуайра, разположен на броени километри северно от столицата Каракас. На кадрите се вижда как екипите работят на светлината на мощни прожектори сред купчините бетон и отломки. В момента, в който едно от момчетата изтегля бебето от тясна пролука в руините, наоколо избухват бурни аплодисменти и сълзи от радост.

Разтърсваща изповед: Майка даде живота си, за да спаси бебето си във Венецуела

Мъжете внимателно предават новороденото, увито в бебешко одеяло, от ръка на ръка, след което нежно почистват лицето му с мокри кърпички.

  • Майчинският инстинкт надви смъртта

Според венецуелската журналистка Андреина Кинтеро, която първа публикува кадрите в интернет, бебето е момиченце на малко повече от две седмици и по чудо няма нито едно сериозно нараняване след кошмарния престой в капана на зидарията. Само час след изваждането на детето, спасителите са успели да достигнат и до неговата майка, която също е евакуирана жива.

В последващо видео, споделено по-късно, Кинтеро показва майката, настанена в болнично легло, докато медицински работник ѝ съобщава най-чаканата новина – че дъщеря ѝ е прегледана подробно и е в отлично здраве.

„Лекарите на място предполагат, че бебето е оцеляло изцяло благодарение на майчинския инстинкт. Жената е успяла да покрие детето с тялото си или с друг твърд предмет в секундата на срутването, като по този начин е създала въздушен джоб и го е предпазила от падащите тежки панели“, разказва журналистката.

  • Черната статистика продължава да расте

Двете последователни и изключително мощни земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха Венецуела на 24 юни през интервал от едва 39 секунди. Трусовете буквално изравниха със земята десетки хотели, жилищни кооперации и обществени сгради в северната част на страната.

Към днешна дата официалните власти и агенция AFP потвърждават, че броят на загиналите е скочил драстично и вече е достигал най-малко 920 души. Хиляди други са ранени или остават в неизвестност под руините, като спасителните операции продължават денонощно в надпревара с времето. Град Ла Гуайра остава в епицентъра на хуманитарната криза, а спасяването на 18-дневното бебе даде нови сили на стотиците доброволци, които продължават да копаят с голи ръце.

Редактор: Стела Христова
Венецуела земетресение спасителна операция новородено чудо майчински инстинкт Ла Гуайра
Последвайте ни

По темата

Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици

Исторически трус в Белград: Александър Вучич обяви, че подава оставка до седмици

Астероид с размерите на няколко небостъргача преминава край Земята този уикенд

Астероид с размерите на няколко небостъргача преминава край Земята този уикенд

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Чудо сред руините: Спасиха 18-дневно бебе, прекарало 32 часа под развалините във Венецуела

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Бонус тази година за работниците няма, даже ще работят повече без заплащане

Бонус тази година за работниците няма, даже ще работят повече без заплащане

carmarket.bg
Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката
Ексклузивно

Радев за Бюджет 2026: Няма да режем заплати и да задушаваме икономиката

Преди 3 дни
Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва
Ексклузивно

Кървава драма в Угърчин: Задържаха криминално проявен за двойно убийство, има и трета жертва

Преди 3 дни
Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран
Ексклузивно

Удар за Тръмп: Сенатът на САЩ призовава за край на военните действия срещу Иран

Преди 3 дни
Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код
Ексклузивно

Интензивни бури и градушки ни дебнат в сряда, къде е обявен жълт код

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан

Над 10 000 души излязоха на първия „Прайд“ в Будапеща след падането на Орбан

Свят Преди 1 час

След години на рестрикции и опити за пълна забрана, унгарската столица марширува свободно под знамената на дъгата и Европейския съюз

„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София

„Анти-Радев: Време е за свобода“: Първи протест срещу новото правителство в София

България Преди 2 часа

Месец след встъпването на кабинета граждани излязоха на площад „Независимост“ с искане за оставка заради бюджета и външната политика

БАБХ спря близо 5 тона опасни храни при проверки в страната

БАБХ спря близо 5 тона опасни храни при проверки в страната

Теми в развитие Преди 3 часа

Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси

Огнен ад в Гърция: Жители на Агиос Василеос са в готовност за евакуация

Огнен ад в Гърция: Жители на Агиос Василеос са в готовност за евакуация

Свят Преди 4 часа

Заради непосредствената заплаха за населените места, гръцките власти активираха системата за спешни известия чрез телефон 112, призовавайки жителите към максимална бдителност и готовност за евакуация

Инфарктен момент: Хари Стайлс се задави с вода и се срина на сцената заради жегата в Лондон

Инфарктен момент: Хари Стайлс се задави с вода и се срина на сцената заради жегата в Лондон

Свят Преди 4 часа

Поп идолиът Хари Стайлс предизвика истинска паника на стадион „Уембли“, след като се задави с вода по средата на изпълнението си и се срина на земята. Инцидентът се случи в най-горещия юнски ден в Англия, при изпепеляващи температури от 37,5°C.

Шофьорът, причинил катастрофата в Мездра с две жертви, остава в ареста

Шофьорът, причинил катастрофата в Мездра с две жертви, остава в ареста

България Преди 5 часа

Предвиденото от закона наказание за това престъпление е минимум 10 години лишаване от свобода

Ябълковозеленият цвят е хитът на лято 2026

Ябълковозеленият цвят е хитът на лято 2026

Любопитно Преди 5 часа

„Този ​​нюанс добавя енергия към облекло, което с него е едновременно модерно и непринудено. Той е смел, без да е прекалено ярък“, казват експертите

Феноменален пробив: Никола Цолов влезе в топ 10 след инцидент в Австрия

Феноменален пробив: Никола Цолов влезе в топ 10 след инцидент в Австрия

България Преди 5 часа

Българският лъв преодоля удар от Дюрксен в първата обиколка и сътвори зрелищен възход, докато Бенет измъкна победата от Монтоя в последен драматичен тур

Златна нужда: До 5 евро за тоалетна в първото ни „евро“ лято

Златна нужда: До 5 евро за тоалетна в първото ни „евро“ лято

България Преди 5 часа

От 50 цента пред НДК до шокиращите 10 лева в Боровец – проверката на NOVA по маршрута София – Варна разкрива хаос с цените и хигиената

Какви здравни документи да вземем за почивката си?

Какви здравни документи да вземем за почивката си?

България Преди 6 часа

Когато почиваме в България, не е задължително да носим специални документи, но синята здравноосигурителна книжка е добре да бъде в багажа ни

Тежка катастрофа на бул. "България" в София, има пострадала жена

Тежка катастрофа на бул. "България" в София, има пострадала жена

България Преди 6 часа

По първоначални данни единият автомобил е отнел предимство на другия

Южна Корея вдигна изтребители заради руски и китайски самолети

Южна Корея вдигна изтребители заради руски и китайски самолети

Свят Преди 6 часа

Обединеният комитет на началник-щабовете в Сеул заяви, че китайски и руски самолети са влезли и след това излезли от зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Южна Корея над Японско море и южно от полуострова

Гълъб Донев: Проектобюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността

Гълъб Донев: Проектобюджетът за 2026 г. е бюджет на реалността

България Преди 6 часа

По думите му това не е бюджетът, който хората очакват, като добави, че това, което ще заложат като политики, хората ще видят в следващия бюджет за 2027 г.

ЕС планира изключване на украинци в наборна възраст от временната закрила, Австрия одобри

ЕС планира изключване на украинци в наборна възраст от временната закрила, Австрия одобри

Свят Преди 6 часа

Австрийският министър на вътрешните работи Герхард Карнер приветства решението

Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

Свят Преди 6 часа

От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване

Трагедия в Хасковско: Кола се заби в дърво и се преобърна, шофьорът загина

Трагедия в Хасковско: Кола се заби в дърво и се преобърна, шофьорът загина

България Преди 7 часа

По неустановени засега причини, лекият автомобил е излязъл от пътното платно и се е преобърнал

Всичко от днес

От мрежата

13 умни породи кучета, които се учат изненадващо бързо

dogsandcats.bg

5 сладки причини защо кучето търка лицето си във вас

dogsandcats.bg
1

Опасни жеги в следващите дни

sinoptik.bg
1

Къде можем да видим гигантски земни кристали

sinoptik.bg

Тайната не е в романтиката: Мила Кунис сподели какво държи брака им жив

Edna.bg

Защо се будим между 3 и 5 сутринта? Причините може да ви изненадат

Edna.bg

Ирански национал: Не знам защо имаме такова нещастие, какво е направил нашият народ?

Gong.bg

Онлайн тормоз превърнал живота на жената до Деклан Райс в кошмар

Gong.bg

„Темата на NOVA”: Тайно общество 2

Nova.bg

Три дни след труса във Венецуела извадиха живо бебе на 18 дни изпод руините

Nova.bg