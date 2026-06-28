Истинско чудо: Спасиха дете след 3 дни под развалините във Венецуела

С пасители извадиха 11-годишно момче от развалините повече от три денонощия след разрушителното двойно земетресение във Венецуела, съобщи временният президент Делси Родригес, цитирана от Франс прес.

„Преди минути 11-годишно момче бе извадено живо в Карабаледа. В този момент всеки живот е източник на надежда за Венецуела“, написа тя в X и помести към публикацията си видеокадри от спасяването.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

В момента аварийно-спасителните екипи в южноамериканската страна са в трескава надпревара с времето за намиране на живи хора под развалините, тъй като от труса вече изминаха няколко дни.

Според хуманитарните организации първите 48 до 72 часа се смятат за критични, но хора могат да бъдат открити и след по-дълги периоди, ако имат достъп до храна и вода. Вчера екипите успяха да спасят новородено бебе, 32 часа след двойния трус.

Междувременно жертвите от бедствието станаха 1430, съобщи председателят на венцуелския парламент Хорхе Родригес, който е брат на временния президент Делси Родригес. По думите му ранените са 3238.

От своя страна, шефът на хуманитарните операции на ООН Том Флечър съобщи, че над 50 000 души са в неизвестност, и добави, че не е изключено тази бройка „да нарасне значително“ предвид невероятно сложната за изпълнение операция по спасяване.