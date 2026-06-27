Трагедията във Венецуела: Броят на загиналите при земетресенията надхвърли 1400 души

Б роят на потвърдените жертви след опустошителното двойно земетресение във Венецуела достигна 1430 души, съобщиха официалните власти. Според данни на Франс Прес (АФП), милиони жители на страната в момента нямат никакъв достъп до чиста питейна вода, адекватни санитарни условия и базови комунални услуги. На фона на критичната хуманитарна ситуация, първите американски самолети с помощ вече започнаха да кацат на международното летище „Симон Боливар“ в столицата Каракас.

Съединените щати потвърдиха, че благодарение на спешните ремонтни дейности една от пистите на аерогарата е приведена в експлоатация и приема тежки военни машини, включително C-17, а край бреговете на пострадалата държава вече е изпратен военноморски кораб.

Venezuela’s earthquake death toll has risen to 1,430, up 55% from a day earlier, as rescuers continue searching for tens of thousands of people still reported missing. pic.twitter.com/TxaRi6T7w2 — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 27, 2026

Временният президент на Венецуела Делси Родригес направи официално изявление, в което увери гражданите, че страната „не е сама“. Думите ѝ обаче идват в момент на рязко ескалиращо обществено недоволство от бавната и неадекватна реакция на държавните структури. Организацията на обединените нации (ООН) успя бързо да мобилизира и изпрати на място спасителни екипи от най-малко 17 държави, които се включиха в издирването на оцелели. В същото време местните жители са принудени сами да разчистват срутените постройки с подръчни средства, опитвайки се да намерят затрупани роднини в критичния прозорец от 72 часа след бедствието. Лъч надежда донесе спасяването на живо бебе в най-тежко засегнатия крайбрежен район Ла Гуайра, което бе извадено изпод руините около 32 часа след мощните трусове с магнитуд 7,2 и 7,5.

UPDATE: Death toll in Venezuela earthquake rises to 1,430. Tens of thousands still missing. pic.twitter.com/XJTuM2NtPy — BNO News Live (@BNODesk) June 27, 2026

Мащабът на бедствието е колосален. Международната организация по миграция предупреди, че до 6,76 милиона души могат да се окажат засегнати от трусовете и да се нуждаят от спешна медицинска помощ, подслон и хуманитарна подкрепа. По първоначални оценки на ООН преките материални щети възлизат на около 6,7 милиарда долара. Председателят на Националната асамблея Хорхе Родригес уточни, че освен 1430-те загинали, броят на ранените вече надхвърля 3200 души. Ръководителят на хуманитарната помощ към ООН Том Флетчър обаче предупреди, че черната статистика тепърва ще нараства драстично, тъй като в неизвестност остават над 50 000 души.

Това природно бедствие връхлита Венецуела в момент на дълбока социална и политическа криза, съпроводена от дългогодишен икономически колапс, който вече принуди милиони венецуелци да емигрират. Пострадалите по места открито обвиняват временното правителство в липса на организация и забавяне на спасителните операции. За да подпомогнат местните сили, САЩ изпращат допълнително над 250 висококвалифицирани спасители, сред които и специализирани K-9 екипи с кучета за откриване на хора под отломките на разрушените сгради.