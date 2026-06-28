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„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела

В сградата има заклещени и други деца – деветгодишно момче на име Лукас и тригодишно момиче на име Аранза. Спасителни екипи от Ел Салвадор и Испания пристигнаха на мястото в събота, но не успяха да влязат вътре. До този момент никой не беше спасен от сградата

Надежда Неменски Надежда Неменски

28 юни 2026, 12:03
„Чувам сина си под развалините“ - семейства копаят с голи ръце в развалините във Венецуела
Източник: БТА/AP

В деня, когато две опустошителни земетресения удариха Венецуела, Андреина Валерио се втурнала обратно от работа, за да търси едва двегодишния си син Сантяго. Той е бил с партньора на Андреина – Рамсес Мендоса, в дома на неговите родители в Ла Гуайра.

Когато пристигнала там, тя заварила сградата в руини. Нейният девер Самуел Мендоса вече претърсвал купчината отломки, която дотогава била техният жилищен блок.

Когато се срещнах с Андреина пред срутващата се сграда в събота, тя ми каза, че нейният син и партньор все още са блокирани вътре заедно с майката, бащата, бабата, дядото и сестрата на партньора ѝ. Тя обаче не е загубила надежда.

Андреина и Самуел ми споделиха, че в сградата има заклещени и други деца – деветгодишно момче на име Лукас и тригодишно момиче на име Аранза.

Спасителни екипи от Ел Салвадор и Испания пристигнаха на мястото в събота, но не успяха да влязат вътре. До този момент никой не беше спасен от сградата. 

Първата сутрин след земетресенията Самуел разказа, че е чул „женски глас, някой, чийто глас в началото не можех да разбера, и единствената дума беше „помощ“. На следващия ден, когато Андреина се върнала, тя чула плач на бебе. „Все още вярвам, че синът ми е жив. Вярвам, че това е моят син. И знам, че синът ми ще се справи с това, както и семейството му“, каза тя. 

Андреина и Самуел са двама от многото венецуелци, които търсят близките си в развалините, надявайки се, че те могат да бъдат спасени, след като две мащабни земетресения изравниха със земята стотици сгради в цялата страна.

Семейства копаят в развалините с голи ръце в Ла Гуайра – крайбрежният регион, който е един от най-тежко засегнатите райони. Хората, с които разговарях, бяха лишени от сън, а гласовете им бяха пресипнали от викане за оцелели, пише Ванеса Силва за Би Би Си (BBC).

С напредването на часовете в петък съседите започнаха да помагат, а хора от други части на Венецуела пристигнаха, за да окажат подкрепа. Спасителните екипи работят усилено в цялата страна, но изглежда, че Венецуела не е подготвена да се справи с земетресенията – а това е страна, която от години се справя с екстремни кризи.

Когато пристигнах в хотел „Едуард“, усетих миризмата на смърт. Усещаше се, че положението ще се влошава с времето. Изглеждаше невъзможно хората да оцелеят дълго. Видях повече от 50 повредени сгради в град Ла Гуайра. Официалните данни показват, че в региона са засегнати над 1400 постройки.

Хорхе Родригес, председател на Националното събрание на Венецуела, казва, че земетресенията са „най-катастрофалното събитие, което тази република е преживяла през последните 123 години“. Официалният брой на загиналите в страната нарасна на 1430 души, а ранените са 3238.

Но тъй като десетки хиляди все още се водят за изчезнали, спешните служби работят денонощно, за да открият оцелели. По улиците на Ла Гуайра се виждаха няколко полицаи и военни. Временният президент Делси Родригес заяви, че в щата са изпратени 14 000 души, като по думите ѝ той е бил „милитаризиран“ от съображения за сигурност.

В началото виждах само един малък трактор на улицата. Тежката техника се появи по-късно, след като очевидно е преминала по труден път през малък, разрушен маршрут.

С изминаването на часовете някои казваха на пищящите семейства да пазят тишина, но призивите им бяха заглушавани от тълпите и мотоциклетите. Доброволци раздаваха лекарства на всеки, който има нужда, а дрехи бяха оставени на купчини на земята с надеждата, че ще бъдат дадени на хората в нужда.

През нощта ситуацията в Ла Гуайра стана още по-отчайваща. Телата бяха изнасяни от доброволци без специализирано оборудване и натоварвани в автомобили и микробуси. Линейките не успяваха да влязат в града, а нашият шофьор Лео видя ранени хора да бъдат извозвани на мотоциклети, тъй като трафикът беше изключително тежък, особено около един срутен мост наблизо.

Станах свидетел и на напрегнат момент, в който полицията се опитваше да овладее ситуация с възможен крадец.

Роднини лагеруваха на улицата в очакване на новини за своите близки. Те остават на място поради опасения, че правителството ще затвори пътищата и по този начин срутените им домове ще станат недостъпни.

Делси Родригес заяви, че спасителни екипи от 10 държави се очаква да пристигнат в щата Ла Гуайра в събота. Електричеството в региона е възстановено до 60%, добави тя. Хората бяха предупредени да не пътуват до Ла Гуайра, като Хорхе Родригес заяви, че регионът е претърпял „огромно опустошение“.

В болница в Каракас, която приема ранени от Ла Гуайра през последните дни, разговарях с лекар, който каза, че там са били докарани най-малко 600 души, повечето от които с фрактури. Той също така сподели, че пациентите са травматизирани, като някои от тях изпитват панически атаки.

Отвън е изложен списък на загиналите и на хората, които се лекуват в момента, в случай че близките им ги търсят там. Някои хора са направили плакати с изчезналите си роднини и са ги закачили точно до списъка.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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