IAB България представя AdEx 2025 – водещото проучване за дигиталния рекламен пазар у нас

На 16 септември IAB България ще представи резултатите от AdEx 2025 – водещото независимо проучване за състоянието и развитието на дигиталната реклама в България. Събитието ще се проведе от 10:00 ч. в East Plaza Hotel Sofia и ще събере представители на рекламодатели, агенции, медии, технологични компании и професионалисти, които вземат стратегически бизнес решения.

Когато пазарът се променя бързо, добрите бизнес решения започват с надеждни данни. AdEx 2025 предоставя обективна картина на инвестициите в дигитална реклама у нас и очертава ключовите тенденции и фактори, които определят развитието на индустрията.

Проучването следва утвърдените европейски и международни стандарти за отчитане на дигиталния рекламен пазар и създава надеждна основа за планиране, сравнение и вземане на информирани бизнес решения.

Какво ще покаже AdEx 2025?

Новото издание на проучването ще представи:

размера и динамиката на инвестициите в дигитална реклама в България;

основните тенденции и промени на пазара;

развитието на отделните рекламни направления и формати;

факторите, които стимулират бъдещия растеж;

сравнение между представянето на пазара през 2025 и 2024 г.

Резултатите ще покажат не само как се развива дигиталната реклама в България, но и какво стои зад тази динамика – кои направления растат, как се променят инвестициите и как тези процеси се отразяват върху рекламодателите, агенциите, медиите и технологичните компании.

Експерти от индустрията представят своя поглед към пазара

Събитието се осъществява с помощта на Нет Инфо – една от водещите дигитални медийни компании в България. Като част от програмата на събитието представители на компанията ще изнесат специална лекция, в която ще представят своя експертен поглед към развитието на дигиталния рекламен пазар, променящата се медийна среда и тенденциите, които ще влияят върху индустрията през следващите години.

Като активен участник в изготвянето на доклада и партньор на събитието Aleph България, ще се включи пряко в програмата на AdEx 2025, като представи част от основните данни и изводи за развитието на дигиталния рекламен пазар в България.

Среща на водещите участници в дигиталната индустрия

Представянето на AdEx 2025 ще събере рекламодатели и бранд мениджъри, медийни и рекламни агенции, издатели и медийни групи, технологични компании и лидери от дигиталната индустрия.

Освен представянето на резултатите, събитието ще създаде пространство за професионален разговор за настоящето и бъдещето на дигиталния рекламен пазар в България – неговия потенциал, предизвикателствата пред участниците и възможностите за по-прозрачно, измеримо и устойчиво развитие.