Полският външен министър: По-безопасно е украинските войски да се обучават в Полша

П олша реши, че ще бъде по-безопасно да обучава украински войски в Полша, вместо да изпраща свои войски в Украйна, заяви днес полският външен министър по време на срещата на външните министри на НАТО в Прага, предаде Ройтерс.

Страните от Европейския съюз обсъждат дали да обучават войски на място в Украйна, но все още не са постигнали обща позиция.

"Полша разгледа молбата на Украйна относно обучението, но стигнахме до заключението, че ще бъде по-безопасно и по-ефективно да обучим украинско подразделение, съставено от украинци, в Полша... и че това ще бъде по-ефективен начин да помогнем на Украйна“, заяви Радослав Шикорски пред репортери.

Зеленски: Употребата на западни оръжия за удари срещу територията на Русия е въпрос на време

Франция може скоро да изпрати военни инструктори в Украйна въпреки опасенията на някои съюзници и критиките от страна на Русия и може да обяви решението си следващата седмица по време на посещението на украинския президент, съобщи Ройтерс вчера.

#Polish FM says during a @NATO meeting that #Poland decided it would be safer to train #Ukrainian troops in Poland rather than sending its own troops to Ukraine https://t.co/iQ6C0ioBuQ