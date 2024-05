Зеленски: Употребата на западни оръжия за удари срещу територията на Русия е въпрос на време

У краинският президент Володимир Зеленски каза днес, че употребата на западни оръжия за удари срещу руска територия е „въпрос на време“, предаде Ройтерс.

Останал без оръжия и хора на фронта, Киев засили натиска срещу западните си съюзници да премахнат ограничението за извършване на удари в руска територия, за да може да отблъсква по-добре руското настъпление.

„Мисля, че използването на каквото и да е оръжие, западно оръжие, на територията на Русия е въпрос на време. В противен случай не става дума само за мир", каза Зеленски пред журналисти по време на посещение в Стокхолм.

Украйна подчерта спешната необходимост от използване на оръжия, доставяни от Запада, за нанасяне на удари на територията на Русия, докато се защитава от руското настъпление в североизточната част на Харковска област.

Тази пролет Киев се оказа в неизгодно положение след 27-месечната пълномащабна инвазия, тъй като се сблъска със забавяне на военната помощ от САЩ, увеличаване на атаките срещу енергийната ѝ инфраструктура и стремежа на Русия да разшири фронтовата линия.

Американският президент Джо Байдън без много шум даде разрешение на Киев да обстрелва цели в Русия, които се използват за офанзивата в Харковска област.

Зеленски съобщи, че Украйна е „получила съобщение от американската страна рано сутринта“ днес, което означава „стъпка напред“ в защитата на хората в селата по границата с Русия. Той не съобщи допълнителни подробности за водените разговори със САЩ.

