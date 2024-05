Размяна на пленници между Украйна и Русия

У крайна и Русия обявиха днес първата си от близо четири месеца размяна на военнопленници, като 150 души са били освободени след преговори с посредничеството на Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че 75 украински военнопленници са били върнати от Русия. Те включват четирима цивилни, докато останалите са военни.

Изтезания на военнопленници: Как го правят Русия и Украйна

Руското министерство на отбраната съобщи, че е предало 75 души в рамките на споразумението.

„След дълга пауза се осъществи поредната размяна на пленници: 75 защитници и цивилни бяха освободени от вражески плен“, съобщи украинският Координационен щаб по въпросите на военнопленниците.

In the realm of international diplomacy, the role of mediators is crucial in facilitating negotiations and resolving conflicts between nations. Recently, the United Arab Emirates played a significant role in brokering a new prisoner exchange deal between Russia and Ukraine. pic.twitter.com/iwB6HaLgKd