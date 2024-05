Блинкън: САЩ реагират на това, което са видели в Харковска област

А мериканският президент Джо Байдън е одобрил използването от Украйна на американски оръжия за нанасяне на удари по цели в Русия, откъдето се извършват атаки срещу украинския град Харков, след като през последните седмици Киев искаше разрешение от Вашингтон за това, потвърди днес държавният секретар на САЩ Антъни Блинкън, цитиран от Ройтерс.

На пресконференция в Прага след неофициалната среща на външните министри на страните от НАТО, Блинкън не уточни дали разрешението на Байдън може да се разшири, за да включи други руски градове и цели, които са по-дълбоко във вътрешността на Русия.

Той посочи, че стъпката на Вашингтон, която е значителна промяна в политиката на Байдън, който твърдо отказваше да разреши на Украйна да използва американско оръжие за удари на територията на Русия, е резултат от стратегията на САЩ за приспособяване и адаптиране към бойното поле.

‼️🇺🇸 #US Secretary of State Anthony #Blinken has confirmed that President Joe #Biden has granted #Ukraine permission to use #American weapons to strike military targets on the #Russian side of the border. pic.twitter.com/QsXSVJrKQ7