"Само заедно можем да спрем лудостта на Москва": Зеленски подписа споразумение с Швеция

С ъобщението идва в момент, когато западните страни обсъждат дали да позволят на Украйна да използва техни оръжия за нанасяне на удари по военни цели на територията на Русия, които подпомагат офанзивата в Харковска област, Североизточна Украйна.

"Виждате, че Русия се опитва да разшири войната... Само заедно можем да спрем лудостта на Москва", каза Зеленски при подписването на споразумението, което е 13-ото подобно споразумение, подписано от Киев със западна държава.

По-рано този месец Швеция заяви, че се е съгласила да предостави допълнителна военна подкрепа за Украйна на обща стойност 75 милиарда шведски крони (7,09 млрд. долара) за три години, а в последните седмици Норвегия преговаря с Киев за двустранно споразумение за сигурност. Така общата помощ на Стокхолм за Киев между 2022 г. и 2026 г. ще достигне близо 10 млрд. долара.

Швеция ще предостави и два разузнавателни самолета ASC 890, които се считат за изключително важни за идентифициране на пристигащи крилати ракети и безпилотни летателни апарати и за определяне на цели във въздуха и в морето. Швеция ще предостави и целия си запас от бронетранспортьори.

"Вие буквално се борите не само за собствената си свобода, но и за нашата свобода и сигурност", заяви шведският министър-председател Улф Кристершон. "Ето защо подкрепата за Украйна е толкова фундаментална, екзистенциална задача за Швеция и за всички останали скандинавски страни", добави той.

