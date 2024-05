Руска атака срещу магазин в Харков, има жертви и много ранени

С мъртоносната руска атака срещу магазин "Направи си сам" в украинския град Харков от днес е "още една проява на руската лудост", заяви президентът Володимир Зеленски, предаде ДПА.

"Само луди като [руския президент Владимир] Путин са способни да убиват и тероризират хората по такъв отвратителен начин", заяви украинският лидер в ежедневното си видеообръщение.

@POTUS @SecDef you enabled this deliberate russian terrorist attack on a major Ukrainian big box home improvement store in Kharkiv, this afternoon. It was full of shoppers. #RussiaIsATerroristState US weapons could have hit the launch platforms in nearby russia - if you let them pic.twitter.com/exAwDGayU2 — Kali 🕉🐱🌻🇺🇸🇺🇦🇵🇱 (@Kali_Girl1) May 25, 2024

По данни на регионалната служба за гражданска отбрана при нападението са загинали най-малко двама души, а 33 са били ранени.

Екипи на пожарната продължаваха да си пробиват път към разрушената сграда. Зеленски заяви, че по време на нападението в магазина за домашни потреби са се намирали около 200 души.

At least two dead, many missing in Russian attack on hardware store in Kharkov . The deadly attack comes as Russia is launching a new offensive into northern Ukraine. pic.twitter.com/OhxgSwCDOZ — 🇺🇲🇺🇲Marie🇺🇲🇺🇲 (@AvaDsirola) May 25, 2024

Зеленски отново призова поддръжниците на Украйна за повече системи за противовъздушна отбрана.

Макар да призна, че днес в източната част на страната е бил свален още един руски изтребител Су-25, той заяви, че ако Украйна "разполагаше с по-адекватни, по-модерни системи и самолети за противовъздушна отбрана, руските военновъздушни сили, разбира се, отдавна щяха да са се разпаднали, както и черноморският им флот".

Russian propaganda reporting that hypermarket was used to store ammo. But why no explosions of ammo, why firefighters are not afraid of ammo detonating. And why (when they knew that it was “used for military purposes”) they didn’t attack it at night to avoid civilian casualties? pic.twitter.com/ykjuqSzF1K — UkrMA.Ind (@UkrmaI) May 25, 2024

При друг ракетен удар по жилищен район в центъра на Харков днес бяха ранени 12 души и нанесени щети на магазини и кафене, съобщи губернаторът на Харковска област Олех Синехубов в Телеграм, предаде Ройтерс.

Свидетели заявиха, че служителите на спешна помощ са извели от района жители на близките жилищни сгради. Там се намирали също пощенски клон, салон за красота и кафене. Някои от ранените имали кръв по лицата.

Ракетата е оставила кратер с дълбочина няколко метра в тротоара пред сградата. Част от приземния етаж се срути, прозорците бяха изпочупени.

Жителите се укриха, лягайки зад осигуряващи им защита прегради, тъй като се страхуваха да няма нов удар.

