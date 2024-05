"Тази слабост не е наша, а на света": Русия напредва в Украйна заради недостиг на средства

Р усия „напредва“ в Украйна като увеличава въздушните си удари срещу град Харков и околностите му в североизточната част на страната, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалната платформа „Екс“, цитиран от Франс прес и Ройтерс. Той обвини „слабостта“ на Запада за загубите, които търпи Киев, като отбеляза, че те се дължат на недостиг на средства за противовъздушна отбрана, както и на способност да унищожават руските ракетни установки.

По думите му най-малко петима души са били убити при днешните атаки в областта.

Руска атака в Харков, има загинали и ранени

„Руските терористи печелят предимство поради факта, че Украйна няма достатъчна противовъздушна защита“, написа Зеленски. „Тази слабост не е наша, а на света, който не се осмелява да се отнася към терористите така, както те заслужават“, допълни той.

