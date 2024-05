Само за денонощие: Русия извърши 342 нападения срещу Украйна

Р уската армия извърши през изминалото денонощие 342 нападения срещу седем селища в украинската Запорожка област, предаде Укринформ, като се позова на пост в "Телеграм" на Иван Фьодоров, ръководител на украинската областна военна администрация на Запорожка област.

"Врагът предприе два въздушни удара срещу Новоандреевка. Със 112 дрона от различен тип бяха атакувани Гуляйполе, Левадне, Роботине, Мала Токмачка, Малиновка и Новоандреевка. Роботине, Мала Токмачка и Гуляйполе бяха подложени на 25 атаки с реактивни системи за залпов огън, а 203 артилерийски залпа бяха насочени срещу Гуляйполе, Новоандреевка, Роботине, Левадне и Малиновка", се казва в поста му.

Подадени са 12 сигнала за щети на жилищни сгради. Засега няма съобщения за пострадали цивилни.

In the free part of #Zaporizhzhia, there were no fewer than 342 attacks by #Russia.



▪️ 2 air strikes on Novoandriivka.

▪️112 drones (inc FPVs) attacked 6 towns/villages

▪️ 25 attacks from MLRS

▪️203 artillery shells fired



Remarkably, no injuries.#RussialsATerroristState pic.twitter.com/MOdjFDPDWo