Руска атака в Харков, има загинали и ранени

Р уско нападение в украинския град Харков отне живота на двама души. При атаката бяха ранени най-малко седем души, предаде Ройтерс, позовавайки се на местните власти.

Нападението е нанесло щети по транспортната и общинската инфраструктура, както и по печатница. Кметът на Харков и областният управител допълниха, че е в резултат на атаката е възникнал пожар.

At least 5people got injured following a russian terrorist attack on the civilian infrastructure in Kharkiv! The Russian terrorists members at @UN also struck Zolochiv injuring two people! @IntlCrimCourt @NATO @jensstoltenberg @vonderleyen @POTUS @SecBlinken @UNHumanRights pic.twitter.com/25CgnzlLIi