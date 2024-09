Той е най-дълго осъденият на смърт затворник в света - току-що го обявиха за невинен

Ч ифт опръскани с кръв панталони и предполагаемо насилствено самопризнание помагат Ивао Хакамата да бъде осъден на смърт през 60-те години на миналия век.

(Във видеото: В Алабама екзекутираха осъден на смърт чрез задушаване с азот)

Сега, повече от пет десетилетия по-късно, най-дълго осъденият на смърт затворник в света е обявен за невинен, съобщава обществената телевизия NHK.

В четвъртък японският съд оправда 88-годишния Хакамата, който през 1968 г. е осъден на смърт за убийство на семейство, като по този начин сложи край на една маратонска съдебна сага, която привлече вниманието на световната общественост към японската система за наказателно правосъдие и подхрани призивите за премахване на смъртното наказание в страната.

Съдията Куни Цунейши от Окръжния съд на Шизуока постанови, че дрехите с петна от кръв, които са използвани за осъждането на Хакамата, са били подхвърлени дълго след убийствата, съобщава NHK, цитиран от CNN.

„Съдът не може да приеме факта, че петното от кръв би останало червеникаво, ако е било накиснато в мисо за повече от година. Кръвните петна са били обработени и скрити в резервоара от разследващите органи след значителен период от време след инцидента“, заяви Цунейши.

„Г-н Хакамата не може да бъде смятан за извършител на престъплението.“

Професионален боксьор, Хакамата се пенсионира през 1961 г. и постъпва на работа в завод за преработка на соя в Шизуока, Централна Япония - избор, който белязва остатъка от живота му.

Когато пет години по-късно шефът на Хакамата, съпругата на шефа му и двете им деца са намерени намушкани с нож в дома им през юни, Хакамата, който тогава е разведен и работи в бар, става основният заподозрян в полицията.

След дни на безмилостни разпити Хакамата първоначално признава обвиненията срещу него, но по-късно променя показанията си, като твърди, че полицията го е принудила да признае, като го е биела и заплашвала.

С решение на съдиите (2:1) той е осъден на смърт, въпреки че многократно е твърдял, че полицията е изфабрикувала доказателства. Единственият съдия, който изрази несъгласие, се оттегли от адвокатската колегия шест месеца по-късно, деморализиран от неспособността си да спре произнасянето на присъдата.

Хакамата, който оттогава твърди, че е невинен, прекарва повече от половината си живот в очакване да бъде обесен, преди нови доказателства да доведат до освобождаването му преди десетилетие.

"Hakamada’s case is “just one of countless examples of Japan’s so-called ‘hostage justice’ system”, said Teppei Kasai, an Asia programme officer for Human Rights Watch." https://t.co/S5xKXs3jjn — Teppei Kasai (@TeppeiKasai) September 26, 2024

След като ДНК тестът на кръвта, намерена по панталоните, не показва съвпадение с Хакамата или жертвите, окръжният съд на Шизуока разпорежда повторен процес през 2014 г. Поради възрастта и крехкото му психическо състояние Хакамата е освободен, докато чака своя ден в съда.

Първоначално Върховният съд на Токио отхвърля искането за повторно разглеждане на делото по неизвестни причини, но през 2023 г. се съгласява да даде втори шанс на Хакамата по нареждане на Върховния съд на Япония.

Според уебсайта на Министерството на правосъдието повторните съдебни заседания са рядкост в Япония, където 99% от делата завършват с осъдителни присъди.

Правосъдна система под контрол

Дори и поддръжниците на Хакамата да се радват на оправдателната присъда, добрата новина вероятно няма да се хареса на самия него.

След десетилетия затвор психическото здраве на Хакамата се е влошило и той „живее в свой собствен свят“, казва 91-годишната му сестра Хидеко, която отдавна води кампания за неговата невинност.

The Shizuoka District Court found Iwao Hakamata not guilty in his retrial on Thursday, reversing previously finalized death sentence for the 1966 robbery and murder of a family of four in Shizuoka Prefecture.https://t.co/n1MH1TaCLm — The Japan News (@The_Japan_News) September 26, 2024

Хакамата рядко говори и не проявява интерес към други хора, казва Хидеко пред CNN.

„Понякога се усмихва щастливо, но това е, когато е в заблудата си“, казва Хидеко и добавя:

„Дори не сме обсъждали съдебния процес с Ивао заради неспособността му да разпознава реалността“.

Но делото на Хакамата винаги е било свързано с повече от един човек.

То повдигна въпроси относно зависимостта на Япония от признанията за получаване на присъди. А някои казват, че то е една от причините, поради които страната трябва да премахне смъртното наказание.

„Аз съм против смъртното наказание“, казва Хидеко и допълва: „Осъдените също са човешки същества.“

Япония е единствената страна от Г-7 извън САЩ, която запазва смъртното наказание, въпреки че според Информационния център за смъртното наказание през 2023 г. не е изпълнила нито една екзекуция.

Хироши Ичикава, бивш прокурор, който не е участвал в делото на Хакамата, заяви, че в миналото японските прокурори са били насърчавани да получават признания, преди да търсят подкрепящи доказателства, дори ако това означава да заплашват или манипулират обвиняемите, за да ги накарат да признаят вината си.

Според Ичикава акцентът върху признанията е това, което позволява на Япония да поддържа толкова висок процент на осъдителни присъди в страна, в която оправдателната присъда може сериозно да навреди на кариерата на прокурора.

#FPExplained: Iwao Hakamata, the world’s longest-serving death row prisoner, has been acquitted after more than 50 years in a landmark case that has exposed deep flaws in Japan’s criminal justice system.

Head below for the full story ⤵️https://t.co/Xwwdg7mrlj — Firstpost (@firstpost) September 26, 2024

Дълга борба за оправдаване

В продължение на 46 години Хакамата е държан зад решетките, след като е осъден въз основа на изцапаните дрехи и признанието си, което според него и адвокатите му е направено под натиск.

Хидейо Огава, адвокатът на Хакамата, заяви пред CNN, че Хакамата е бил физически ограничаван и разпитван повече от 12 часа на ден в продължение на 23 дни, без присъствието на защитник.

„Японската съдебна система, особено по онова време, беше система, която позволяваше на разследващите агенции да се възползват от тайния си характер, за да извършват незаконни или следствени престъпления“, каза Огава.

Киара Санджорджо, съветник по въпросите на смъртното наказание в „Амнести интернешънъл“, заяви, че случаят Хакамата е „емблематичен за многото проблеми с наказателното правосъдие (система) в Япония“.

Осъдените на смърт затворници в Япония обикновено се намират в изолация с ограничен контакт с външния свят, казва Санджорджо.

Екзекуциите са „забулени в тайна“ с малко или никакво предупреждение, а семействата и адвокатите обикновено се уведомяват едва след като екзекуцията е извършена.

Хакамата е прекарал по-голямата част от живота си зад решетките за престъпление, което не е извършил.

Въпреки лошото си психическо здраве обаче през последното десетилетие Хакамата успява да се наслади на някои от малките удоволствия, които носи свободният живот.

През февруари той осиновява две котки. „Ивао започна да обръща внимание на котките, да се тревожи за тях и да се грижи за тях, което беше голяма промяна“, казва Хидеко.

Всеки следобед група поддръжници на Хакамата го извеждат на разходка, където Хидеко казва, че Хакамата „купува голямо количество сладкиши и сок“.

„Надявам се, че той ще продължи да живее дълго и свободно“, добавя тя.

