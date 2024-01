Смъртна присъда: Алабама иска да задуши затворник с азот, след като първата екзекуция не минава по план

К огато за първи път Кенет Юджийн Смит трябвало да умре, палачите от Алабама имали няколко часа, за да го убият. Те завързали осъдения за носилка в така наречената "камера на смъртта" в затворническото общежитие "Холман" и се опитали да му инжектират смъртоносна смес от химикали. Но не успели.

Неспособни да повдигнат вената, което според адвокатите на Смит му оставило многобройни разрези, те се отказали от опита, когато часовникът ударил полунощ и смъртната присъда на щата изтекла.

Това станало през ноември 2022 г. Сега Алабама ще се опита да го убие отново. Този път американският щат е разрешил план за задушаване на Смит, като му се постави херметична маска на лицето и вдиша чист азот - инертен газ, който ще лиши тялото му от кислород.

Миналата седмица Върховният комисар на ООН по правата на човека заяви, че този неизползван досега метод може да се равнява на изтезание или друго жестоко, нечовешко или унизително отношение, и призова за спирането му. Окончателното решение за обжалване все още не е взето, след като федералният съд отхвърли искането на адвокатите му за съдебна забрана.

Смит е един от двамата мъже, осъдени през 1989 г. за убийството на съпругата на проповедник Елизабет Сенет, която е намушкана с нож и пребита до смърт при убийство за 1000 долара. Той е един от малкото мъже в съвременна Америка, които са били отвеждани два пъти за екзекуция, и първият, изправен пред обгазяване с азот.

"Тялото ми просто се разгражда, продължавам да губя тегло", заяви Смит пред Би Би Си в писмен отговор. Срещите лице в лице между журналисти и осъдени на смърт затворници са забранени в Алабама.

"През цялото време ми е лошо. Пристъпи на паника ме сполетяват редовно... Това е само малка част от това, с което се сблъсквам ежедневно. В общи линии мъчения", пише той. Смит призова Алабама да "спре екзекуцията. Преди да е станало твърде късно".

Щатът твърди, че екзекуцията с азотен газ ще предизвика бързо изпадане в безсъзнание, но не е представил никакви правдоподобни доказателства. Медицински експерти и активисти предупредиха за риска от катастрофални инциденти, вариращи от силни конвулсии до оцеляване във вегетативно състояние, и дори за възможността газът да изтече от маската и да убие други хора в стаята, включително религиозния защитник на г-н Смит.

"Сигурен съм, че Кени не се страхува да умре, той много ясно го заяви. Но мисля, че се страхува, че ще бъде още по-измъчван по време на процеса", казва духовният му съветник преподобният д-р Джеф Худ. Той е подписал правен отказ от държавата, в който са описани опасностите от изтичане на азот.

"Ще бъда на няколко метра от него и съм предупреждаван многократно от различни медицински експерти, че рискувам живота си, за да направя това. Ако има някакъв теч в маркуча, ако има някакъв теч от маската, от уплътнението около лицето му, това със сигурност може да доведе до изтичане на азот в стаята", каза д-р Худ пред Би Би Си.

Това представлява недопустимо ниво на опасност, казва един от експертите, който е съавтор на разследването, изпратено до ООН.

Азотът съставлява 78% от въздуха, който дишаме, и преминава безвредно през тялото с всеки дъх. Но дишането на чист азот бавно лишава клетките и органите на тялото от кислород, което води до тяхното разрушаване и в крайна сметка до смърт, казва д-р Джоел Зивот, доцент по анестезиология в Медицинския факултет на университета "Емори".

Той предупреждава за непредвидени рискове, свързани с наличието на чист азот, който променя съотношението между кислорода и азота в камерата за екзекуции, още повече че Смит може да задържи дъха си или да движи главата си срещу маската, или оборудването може да протече.

"Част от него ще бъде издишана [от Смит] заедно с въглеродния диоксид, а друга част може да изтече от маската. Мисля, че това представлява реална и съществена опасност за тази екзекуция", казва д-р Живот.

"We have serious concerns that Smith’s execution in these circumstances could breach the prohibition on torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment ...." @UNHumanRights #KennethSmith #Alabama #deathpenalty pic.twitter.com/nldN100nQq

Изглежда, че Министерството на затворите на Алабама се е опитало да отговори на това опасение във формуляра за отказ, който е изпратил на д-р Худ. В него се казва, че в камерата за екзекуции има "монтирани на стената кислородни сензори". Но също така предупреждава духовния наставник за общите рискове, които възникват, когато азотът бързо измества кислорода, причинявайки "загуба на съзнание без предупреждение". Той го призовава да стои на разстояние най-малко три метра от Смит през цялото време, като предупреждава за "риск на малка площ" от "изтичане на азот".

Д-р Зивот смята, че оценката на риска е форма на псевдонаука, тъй като никога не е правен опит за екзекуция с азот и не е ясно колко време ще отнеме на Смит да умре.

"Няма никаква наука. Това е просто наистина изваждане на анекдоти и въображение и опит да се мисли какво може да се случи въз основа на, отново, други части от информацията, които наистина изобщо не са научно изследване", казва докторът.

Д-р Зивот също така обвини властите в Алабама в "ужасни" резултати от "жестоки" екзекуции.

"Предполагам, че трябва да заключа, че Кенет Смит трябва да е най-лошият човек в Америка, защото Алабама е толкова адски склонна да го убие, че е готова да убие и други хора, за да го убие", казва д-р Живот пред Би Би Си.

"Представете си разстрел, в който всички свидетели са подредени до човека, когото ще екзекутирате, и ги карате всички да подпишат отказ от права, защото се оказва, че момчетата, които сте взели, не са много добри стрелци и затова е възможно да застрелят и вас. Така че това са някои от нещата, които мога да си представя, че могат да се случат с азотен газ", каза той.

"Това, което знаем за азотния газ, е, че в едно ранно проучване със здрави доброволци почти всички от тях на около 15 до 20 секунди от вдишването са получили генерализиран припадък", каза той. При такъв сценарий Смит може да загуби съзнание или да получи серия от силни спазми.

