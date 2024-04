"Затвор, изтезания и евентуално екзекуция": Съдбата на дезертьорите от Северна Корея

К им Кю-Ли се вълнува, когато говори за семейството, което е загубила. Сигурно понякога ѝ се струва, че от тях са останали само призраци - това се случва, когато си дезертьор от Северна Корея.

Когато говори за по-малката си сестра Ким Чхол, в нея се долавя много особена, много сурова болка, предава Sky News.

В края на 90-те години на миналия век Кю-Ли избягала от Северна Корея в Китай. Но в рамките на няколко дни тя е продадена от трафиканти, принудили я да сключи брак.

Тя прекарва следващите 25 години в страната, но била арестувана през 2023 г. от китайската полиция и депортирана обратно в страната, от която е жертвала толкова много, за да избяга.

Групи за защита на човешките права са заявили пред екип на Sky News, че според тях депортирането на севернокорейски дезертьори от Китай продължава "с бързи темпове".

Това се случва, след като през октомври се проведе най-голямата масова депортация от поне десетилетие насам, като само за един ден бяха върнати до 500 души. Още 100 души бяха депортирани по-рано през август и септември.

Това предизвика такава тревога, че в Китай беше запитан за първи път по този въпрос по време на Универсалния периодичен преглед (УПП) на Съвета по правата на човека на ООН - четвъртият подобен преглед на състоянието на правата на човека в Китай от 2009 г. насам.

Екипът на Sky News се е срещнал с Ким в дома ѝ в Мордън, Южен Лондон. Тя има своя собствена забележителна история за бягството си през севернокорейската граница в Китай като тийнейджърка. В крайна сметка тя успява да стигне до Обединеното кралство.

Продадена на мъж, който е три пъти по-възрастен от нея

По време на бягството си Ким Кю-Ли не взима със себе си по-малката си сестра. Ким Чхол заминава за Китай няколко години по-късно на 14-годишна възраст, за да избяга от опустошителния глад, обхванал Северна Корея. В рамките на няколко дни след бягството си Ким Чхол е продадена от трафиканти на мъж, който е три пъти по-възрастен от нея. След това сестра ѝ губи всякаква следа от нея през следващите две десетилетия. Едва през 2020 г., с помощта на китайските социални медии, те се свързват отново въпреки всичко.

"Чувствах, че имам целия свят. Всеки ден си говорехме, просто плачехме", спомня си с усмивка Ким.

Опасен живот и липса на документи

По това време Ким Чхол е на почти 40 години и има дъщеря. Тя е оцеляла в Китай в продължение на 25 години, като редовно е плащала на местните власти, за да не бъде докладвана - разходи, които Ким казва, че семейството едва е можело да си позволи.

Но избягалите севернокорейски граждани в Китай нямат документи за самоличност, нямат право на работа и достъп до основни услуги като здравеопазване.

"През януари тя се разболя от COVID много тежко, но не може да отиде в болница, никой не се интересуваше. През това време тя разбра, че трябва да напусне Китай", казва Ким.

"Когато се подобри, тя ми каза, че трябва да замине, защото ако остане там, ще умре", обяснява Ким.

Полковник от Северна Корея – от лоялен комунист до предател

"Вече е твърде късно”

Двете сестри правят тайни планове, които включват заминаването на Ким Чхол за Виетнам - добре познат маршрут за севернокорейските дезертьори. Но само два часа след началото на пътуването си тя е арестувана от китайската полиция.

В рамките на шест месеца кошмарният сценарий за семейството ѝ се сбъдва - дъщерята на Ким Чхол се обажда и съобщава, че майка ѝ ще бъде депортирана в Северна Корея.

"Вече е твърде късно, не можем да направим нищо”, Ким през сълзи.

Сега тя живее с мъка, защото предполага, какво ще се случи с Ким Чхол родната им страна.

Севернокорейският българин, рожба на Студената война и потомък на величия

“Наказание, липса на храна, тежка работа”

"Ще има много наказания, никаква храна в затвора, тежка работа. Тя не говори корейски, няма семейство там, ще умре в затвора", казва Ким.

Когато си помисли за Китай, страната, която според нея е изоставила сестра ѝ, тя се задави, предава Sky News.

"Двадесет и пет години е живяла там, сега това е нейният дом. Как можаха да направят това? Може би имат отношения със Северна Корея. Това не е човешко, ние не сме животни. Ако тя се върне в Северна Корея, ще я убият", коментира Ким.

Сурови наказания в Северна Корея: Пращат младежи за 12 години в трудов лагер заради филми и музика

Масово депортиране

Базираната в Сеул неправителствена организация за правата на човека Transitional Justice Working Group (TJWG) работи в тясно сътрудничество с други агенции, които следят депортациите. Оттам смятат, че Ким Чхол е била в група от до 500 други лица, депортирани на 9 октомври - най-голямото масово депортиране от повече от десетилетие.

Те са идентифицирали пет пропускателни пункта по 850-километровата граница. Смятат, че повечето от върнатите обратно хора са били жени, а самоличността на повечето от тях не е известна.

Най-известният от пунктовете е в град Дандонг, в западния край на границата със Северна Корея. Мостът там, който пресича река Ялу, разделяща двете страни, е туристическа атракция, създадена в памет на китайските войници, които са го използвали, за да се включат в бойните действия по време на Корейската война.

По време на пандемията мостът е бил почти пуст, тъй като Северна Корея е наложила строго тригодишно затваряне на границата.

NYT: КНДР може да предприеме военни действия срещу Южна Корея

Дезертьорите се разглеждат като предатели

Множество доклади на Северна Корея твърдят, че дезертьорите се смятат за предатели и се наказват жестоко със затвор, изтезания и евентуално екзекуция. Според други свидетелства тригодишното затваряне на границите е довело до бедност и глад. Китай обаче твърди пред ООН, че няма доказателства за подобно отношение и следователно депортирането не е незаконно, позовавайки се на Конвенцията за бежанците от 1951 г.

"В Китай няма такова нещо като севернокорейски "дезертьор", казва Уанг Уенбин, говорител на китайското Министерство на външните работи.

"Хората, които идват в Китай нелегално по икономически причини, не са бежанци. Те са нарушили китайските закони и реда на администрацията за влизане и излизане от Китай. Страната ни винаги се е отнасял към тези хора в съответствие с принципа на съчетаване на вътрешното право, международното право и хуманизма", коментира той.

Натиск върху Китай

Международният натиск по въпроса обаче се засилва. За пръв път Южна Корея зададе въпрос на Китай по време на преглед в Съвета на ООН по правата на човека.

Южнокорейският посланик в представителството на ООН в Женева Юн Сонг-Дьок заяви, че Пекин трябва да спре депортирането на севернокорейци.

Експертите обаче твърдят, че всеки подобен натиск почти сигурно ще остане на второ място след по-голямата геополитическа картина, в която Китай се нуждае от стабилна Северна Корея. В контекста на войната в Украйна и нарастващото напрежение между Запада и Изтока съюзът на Китай с Русия и други съмишленици е от първостепенно значение.

"В Пекин става въпрос много повече за геополитика, а основният им интерес е да поддържат добри отношения със Северна Корея", обяснява Итън Хи-Сеок Шин, правен анализатор в TJWG.

"Последното нещо, което те искат, е да дестабилизират севернокорейската държава. Опасенията на Пекин са, че подобно бягство на севернокорейски бежанци ще доведе до колапс на Северна Корея, както се случи с Източна Германия през 1989 г.", твърди Итън Хи-Сеок Шин.

"Остани силна”

Тези въпроси са още по-належащи в контекста на неотдавнашното изграждане на отношенията на Северна Корея с Русия и засилените заплахи срещу Южна Корея.

Някои експерти смятат, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун може би сериозно обмисля конфликт.

В Лондон Ким заявява, че няма да спре да се бори за сестра си, но понякога има чувството, че никой не я слуша. Тя казва, че вярва, че ще види отново Ким Чхол, и иска да ѝ каже "да остане силна".

