Смъртоносна инжекция, електрошок или разстрел: Южна Каролина се готви за екзекуция

Ю жна Каролина определи 20 септември за екзекуцията на затворника Фреди Юджийн Оуенс, което е първото изпълнение на смъртно наказание в щата от повече от 13 години насам, предаде Асошиейтед прес.

Южна Каролина някога беше един от щатите, в които се изпълняваха най-много екзекуции, но от години имаше проблеми с набавянето на лекарства за смъртоносна инжекция поради опасенията на фармацевтичните компании, че ще трябва да разкрият, че са продали лекарствата на длъжностни лица.

Мъж от Тексас е екзекутиран за убийство преди 27 г.

Оттогава законодателният орган на щата прие закон, който позволява на длъжностните лица да пазят в тайна доставчиците на лекарства за смъртоносни инжекции, а през юли Върховният съд на щата разчисти пътя за възобновяване на екзекуциите.

