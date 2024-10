"Допаминов алгоритъм": TikTok печели от сексуалната експлоатация на деца

Н яколко щата и окръг Колумбия са подали искове срещу TikTok, в които твърдят, че популярното приложение за кратки видеоклипове уврежда психичното здраве на децата.

Исковете произтичат от национално разследване срещу TikTok, започнало през март 2022 г. от двупартийна коалиция на генерални прокурори от няколко щата, включително Калифорния, Кентъки и Ню Джърси. Всички жалби са подадени в щатски съдилища и в тях се твърди, че алгоритъмът на TikTok е особено опасен предвид широкото разпространение на платформата сред младите хора и способността ѝ да доставя бързи дози допамин.

Прокурорите твърдят, че изборът на дизайн за платформата, като безкрайно превъртане, известия за натискане и възможността за покупки в приложението, е плячка за младежите и създава пристрастяващи навици сред потребителите. В САЩ има над 170 млн. активни потребители на TikTok месечно, а по света - над един милиард.

В основата на всеки съдебен иск е алгоритъмът на TikTok, който определя какво виждат потребителите в платформата, като попълва основния канал на приложението „За вас“ със съдържание, съобразено с интересите на хората.

В документите си окръг Колумбия нарича алгоритъма „допаминов“ и твърди, че той е създаден така, че умишлено да предизвиква пристрастяване, за да може компанията да улови много млади потребители в капана на прекомерната употреба и да ги задържи в приложението си часове наред. TikTok прави това, въпреки че знае, че това поведение ще доведе до „дълбоки психологически и физиологични вреди“, като тревожност, депресия, телесна дисморфия и други дълготрайни проблеми, се казва в жалбата.

„Изборът на дизайн на TikTok използва невротрансмитера допамин, който помага на хората да изпитват удоволствие като част от системата за възнаграждение на мозъка“, се казва в жалбата на щата във висшия съд на Калифорния.

„Допаминовите „награди“ могат да доведат до пристрастяващо поведение, особено когато наградите са непредсказуеми.“

